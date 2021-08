Victorie pentru Simona Halep! Celebra sportivă s-a calificat în turul doi al turneului de la Cincinnati

Simona Halep s-a calificat în turul doi al turneului de la Cincinnati, după ce a învins-o pe poloneza Magda Linette. Tenismena a revenit pe terenul de tenis după mai bine de 3 luni de absență. Accidentarea suferită la Roma a împiedicat-o pe sportivă să participe la Wimbledon și la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Simona Halep, aflată pe locul 13 în clasamentul mondial a învins-o pe Magda Linette, locul 44 WTA în primul tur al turneului de tenis pe suprafaţă dură de la Cincinnati, SUA. Cele două sportive s-au mai întâlnit în 2019, în turul II la Roland Garros, iar Halep s-a impus atunci în trei seturi.

Românca a învins-o pe poloneza în vârstă de 29 de ani în trei sferturi: 6-4, 3-6, 6-1. Meciul a fost întrerupt zeci de minute din cauza ploii.

Săptămâna trecută, la turneul de la Montreal, în primul meci după accidentare, Halep a fost învinsă de americanca Danielle Rose Collins, locul 28 mondial.

„Multe lucruri pozitive în ce privește felul în care am jucat azi. E un pic neașteptat să vii după trei luni în care n-ai putut juca cine știe ce tenis și să joci trei ore la un nivel foarte ridicat cu cineva care câștigă multe meciuri și turnee în ultima vreme”, a declarat Halep după meci.

Ce declara Simona Halep despre o posibilă sarcină

Simona Halep spune că viața ei bate tenisul și este convinsă că cea mai mare emoție sau o bucurie similară cu cea pe care a simțit-o atunci când a câștigat o finală de Grand Slem este venirea pe lume a unui copil.

„Îmi doresc să am un copil! Cred că o să depășească orice senzație pe care am avut-o eu în tenis. Am spus-o mereu: viața mea bate tenisul. Am trăirile mele, împlinirile mele, iar tenisul este ca o completare. Este ceva ce mi-am dorit să fac și mi-am dedicat toata viata acestui sport, dar ramane limitat, adică nu poate să ia fața vieții mele.

Aici nu e ca-n tenis. Orice fac în viață, am un plan. Dar, ajustez orice plan de-al meu persoanei de lângă mine, familiei și așa mai departe. Am învățat, oarecum, în ultimul an să trăiesc zi de zi și să mă bucur de fiecare zi. M-am maturizat și sunt împlinită”, a spus sigură pe ea Simona Halep, în cadrul emisiunii 500 de apropo-uri.

Sursă foto: Instagram