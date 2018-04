Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Arad a declanșat, joi, o anchetă la firma pentru care lucrau cei nouă muncitori care și-au pierdut viața în accidentul din județul Neamț, descoperind că, în total, 23 de persoane munceau fără forme legale la plantare de puieţi într-o pădure.

„Ne-am autosesizat după ce am aflat că persoanele decedate în accidentul produs pe raza județului Neamț, cele nouă persoane, au lucrat în Arad pe raza localității Petriș, la un angajator. În acest scop, am trimis o echipă de control pentru a verifica scopul și activitatea pe care o desfășurau acele persoane. S-au ridicat și documente urmând a se continua cercetările pentru elucidarea stării lor de fapt. În prima fază a controlului, am depistat că acele persoane lucrau fără forme legale, erau, se pare, în număr de 23, de după jumătatea lunii martie lucrau în acea locație și urmează să stabilim pentru cine prestau, cum erau plătiți și alte aspecte care țin de munca declarată. Lucrau la plantare de puieți, nu la un ocol silvic, la o societate privată care deținea o parte din pădurile din zonă”, a declarat Cati Isac, director ITM Arad.

La rândul lor, polițiștii din Neamț au stabilit că șoferul microbuzului avea permis de conducere din 2016, fiind amendat de zece ori, în majoritatea cazurilor pentru viteză excesivă. (VEZI ȘI: SINGURUL SUPRAVIEŢUITOR AL ACCIDENTULUI DIN NEAMŢ, MĂRTURISIRI ȘOCANTE: „M-AM TREZIT ÎN APĂ…)

Nouă persoane au murit şi una a fost rănită, în noaptea de miercuri spre joi, după ce microbuzul în care se aflau a căzut în râul Bistriţa, judeţul Neamţ. Autovehiculul avea inspecţia tehnică valabilă până în august. Potrivit IGPR, în spaţiul destinat transportului de marfă erau transportate atât bagaje, cât şi şapte pasageri, pe bănci din lemn, improvizate.

Microbuzul s-a scufundat în râul Bistrița

În urma accidentului, autoutilitara s-a scufundat, fiind scoasă de echipajele ISU Neamţ. După extragerea autoutilitarei din apă, au fost identificate în interior șapte persoane decedate, bărbaţi cu vârste cuprinse între 17 şi 45 de ani, din Săvineşti, Podoleni, Făurei, Bârgăoani şi Deleni, judeţul Iaşi, ulterior fiind găsite şi celelate două persoane, de asemenea decedate.

Un singur tânăr dintre cele 10 persoane aflate în microbuz a reuşit să se salveze, acesta fiind pasager pe locul dreapta faţă.