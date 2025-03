Viking, câinele Mastiff Tibetan de 55 de kg, care a adus titlul mondial în România, dar și pentru rasa lui! Ce dietă are

Un câine din România a intrat în istorie la unul dintre cele mai prestigioase concursuri de frumusețe canină din lume. Viking, un impresionant Mastiff Tibetan în vârstă de doi ani, a obținut un rezultat spectaculos la Crufts, devenind primul câine din România și primul exemplar al rasei sale care câștigă titlul „Best In Show Runner Up”.

Competiția, recunoscută drept una dintre cele mai dificile la nivel internațional, a reunit peste 21.000 de câini din întreaga lume. Viking s-a remarcat printr-o combinație impresionantă de eleganță, forță și disciplină, reușind să se impună în fața unor adversari redutabili. Juriul a evaluat aspecte esențiale, precum talia, musculatura, blana, dentiția și comportamentul, iar Viking a excelat la fiecare categorie.

Viking a adus titlul mondial în România

Performanța sa nu este una întâmplătoare. Câinele, originar din Rusia, a început pregătirea pentru competiții încă de la vârsta de trei luni. Înainte de victoria de la Crufts, Viking a impresionat și la World Dog Show 2023 din Geneva, unde a obținut titlurile „Grand Prix Geneve Very Promising 1 Best Puppy” și „World Dog Show Very Promising 1 Best Puppy World Champion”.

Pregătirea sa implică un regim alimentar strict și antrenamente riguroase. La 55 de kilograme, Viking consumă zilnic aproximativ un kilogram de hrană premium și urmează un program de exerciții atent monitorizat pentru a-și menține forma fizică și performanța la cel mai înalt nivel.

Succesul lui Viking atrage din nou atenția asupra uneia dintre cele mai exclusiviste rase de câini din lume. Mastiff-ul Tibetan este renumit pentru statura sa impozantă și temperamentul loial. Costul unui exemplar variază considerabil în funcție de pedigree și renumele crescătorului. Un pui standard poate costa între 2.000 și 5.000 de euro, în timp ce exemplarele din linii genetice rare pot ajunge la 15.000 de euro. Unele exemplare excepționale s-au vândut chiar și pentru sume record, cel mai scump Mastiff Tibetan fiind achiziționat în China pentru aproximativ 1,5 milioane de euro.

România continuă să se afirme pe scena internațională a concursurilor de frumusețe pentru animale. Pe lângă Viking, un alt campion a făcut senzație la nivel european. Nexus, un motan britanic shorthair argintiu, în vârstă de opt luni, a fost desemnat cel mai frumos motan din Europa la Campionatul European Felin 2025, desfășurat la Varșovia. Exemplarul cu ochi albaștri a impresionat juriul prin aspectul său elegant și alura nobilă, confirmând pasiunea și profesionalismul crescătorilor români în competițiile internaționale.

