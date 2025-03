Cum arată și cu ce se ocupă soția lui Dragoș Pătraru. Monica și fostul prezentator TV sunt căsătoriți de 26 de ani și au doi copii

Dragoș Pătraru, 48 de ani, a reușit să își construiască o carieră de succes și a devenit cunoscut prin prisma emisiunilor sale. Dincolo de partea profesională, realizatorul TV are parte de fericire și pe plan personal. Se bucură de o familie frumoasă, însă puțini știu cine este soția sa. Cei doi sunt împreună de peste 25 de ani și au doi copii.

Dragoș Pătraru este cunoscut pentru informațiile prețioase pe care le oferă în domeniul sănătății. Jurnalistul are o emisiune în care abordează diferite subiecte controversate, iar oamenii îl apreciază pentru sinceritatea de care dă dovadă. El apare foarte des pe micile ecrane. În schimb, soția sa, Monica, preferă să stea departe de lumina reflectoarelor. Totuși, realizatorul TV publică des fotografii alături de aceasta.

Dragoș Pătraru este un familist convins și își iubește foarte mult soția, pe nume Monica. Ei au împreună doi copii minunați, Andreea și Robert. Cei patru formează o familie unită și fericită, iar acest lucru poate fi observat și din fotografiile postate de jurnalist în mediul online.

Monica și Dragoș Pătraru s-au cunoscut încă din timpul facultății, dar au lucrat și împreună. Soția realizatorului TV a fost tehnoredactor la o revistă umoristică din Ploiești, acolo unde el era șef. Totuși, prima lor întâlnire a avut loc într-un taxi.

„Nu știu ce am făcut să merit asta, dar în toate momentele decisive din viață am avut noroc. Pe Monica am întâlnit-o într-un taxi. Eram cu un coleg care o cunoștea, mergeam către radio, el a oprit mașina pentru a o lua pe Monica dintr-o stație de autobuz.

El știa că merge în aceeași direcție. Mi-am luat o lună să o conving să ne întâlnim. Nu voia, iar după câteva luni ne mutam împreună, într-o garsonieră”, a declarat Dragoș Pătraru, în urmă cu ceva timp, potrivit Kfetele.ro.