Viorel Cataramă se pregătește pentru serbarea zilei de nume. Cum s-a fotografiat milionarul

„Am mai multe. Și am intrat în cabinet cu mult înainte de a o cunoaște pe soția mea. Prin urmare, în momentul în care am cunoscut-o, am intrat de a doua zi sau cât de repede am putut. Atâta timp cât există posibilități ca să îți prelungești viața, să beneficiezi de descoperirile științei și tehnicii, de ce să nu o faci? Prin urmare, tot ce este posibil, nu văd de ce nu. Eu regret un singur lucru: că nu am ani mai puțini ca să-mi pun și eu un cercel în ureche (…) Operațiile estetice prelungesc viața pentru că îți dau un psihic corespunzător, lungimea vieții depinde și de psihic”, a spus Viorel Cataramă în emisiunea 40 de întrebări, de la Kanal D.

Sursă foto: Instagram