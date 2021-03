Viorel Lis este “imobilizat” la pat. Soția fostului primar a dezvăluit care este starea lui de sănătate: “Este riscul prea mare, are foarte multe boli”

Problemele de sănătate ale lui Viorel Lis s-au accentuat în timpul crizei epidemiologice și, în prezent, el este “imobilizat” la pat. Conform declarațiilor făcute de soția lui recent, el se ridică cu dificultate, merge greoi și, desigur, a rărit foarte mult ieșirile din casă de teamă că ar putea să se infecteze cu temutul SARS-CoV-2. Fostul primar al Bucureștiului urmează să primească prima doză de vaccin anti-COVD pe 13 martie.

Viorel Lis are o stare de sănătate delicată

În vârstă de 76 de ani, Viorel Lis suferă de mai multe maladii, printre care se numără și despresia sau boala secolului, așa cum a fost supranumită de numeroși specialiști. Din cauza temutului virus, el nu a mers la ședințele de recuperare de care are mare nevoie și, în prezent, abia poate să meargă.

“Nu ieșim din casă până când Viorel nu o să se vaccinze, pe 13 martie. El nu este chiar așa bine, are probleme cu mersul, cu picioarele, nu putem merge la recuperare din cauza COVID-19. Se deplaseză foarte greu, foarte greu. Bătrânețea vine și cu probleme, dar contează și calitatea vieții. Dacă nu era perioada asta cu COVID, făcea recuperarea de la început și era mai bine. Acum avem emoții și cu vaccinul. Ai de ales, dacă vrei să mori acum de COVID sau mai târziu. Nu mi se pare că el are de ales, este riscul prea mare, are foarte multe boli”, a declarat soția fostului edil al Bucureștiului pentru fanatik.ro.

Viorel Lis își va sărbători simbolic ziua de naștere pe 19 martie, însă cu șase zile înainte de fericitul moment, el va primi un cadou… foarte diferit de ce a primit până acum: prima doză a vaccinului împotriva noului coronavirus.

“Eu nu cred că 13 e o zi ghinionistă. Se spunea că au fost 12 discipoli și al 13-lea a fost Iisus. Am avut apartament 13, numărul de la examene, dacă tu îți setezi în minte că nu este ghinionistă, chiar nu o să fie. Este o perioadă mai grea pentru noi, am noroc cu psihologia, fac față, mă bucur în fiecare zi, dar este greu”, a mai precizat vedeta, conform sursei citate.

Nu rata: Oana Lis a cedat nervos după ce a primit numeroase poze obscene de la bărbații care încearcă să o cucerească: “Nu-mi place de 23 de centimetri”

Viorel Lis, accident vascular cerebral în urmă cu aproape 3 ani

Fostul primar al Bucureștiului a ajuns pe 26 aprilie 2018 de urgență la spital, pentru că se simțea foarte rău, iar în urma controalelor care i-au fost făcute, medicii au descoperit că a suferit un accident vascular cerebral.

“M-am speriat rău de tot, am mers la spital. El nu voia să meargă – bolnavul nu vrea niciodată. El zicea că se duce acasă să se culce. Dacă mergea să se culce paraliza sau murea. Este internat la Spitalul Universitar, este pe mâini bune, pe tratament, se impune un tratament în primele trei ore de la accidentul vascular”, a povestit Oana Lis pentru Antena Stars la acea vreme.

Citește și: Oana Lis a făcut marele anunț! Ea și Viorel se pregătesc să devină părinți: “Am făcut tot ceea ce ține de mine”

În urmă cu doi ani, vedeta a dezvăluit că soțul ei se confruntă cu boala secolului: “Din păcate, Viorel este diagnosticat cu depresie. Pe de o parte este normal având în vedere toate problemele medicale din ultimii ani. E normal să-ţi afecteze şi psihicul, ia şi pastile din acest punct de vedere ca să poată să doarmă, să stea liniştit şi eu îl ajut cu ce pot ca soţie psiholog. De exemplu, am fost plecaţi la mare vreo 10 zile şi la început nici nu voia să meargă, nu voia să iasă din casă, a trebuit să mă rog de el, a trebuit să insist şi apoi când s-a întors de la mare, Doamne, deci era alt om. Pe de altă parte, majoritatea oamenilor după ce trec de o vârstă se confruntă cu depresia. Viorel este un om care a avut 2000 de oameni sub conducerea lui. E foarte greu ca dintr-o dată să fii un pensionar normal, după ce ai fost activ toată viaţa, dar eu îl susţin cum pot. Cum îl ajuţi tu să iasă din stările astea?”.

Pe 13 noiembrie 2017, Viorel Lis a fost operat de colecist, iar intervenția a durat o oră și jumătate.