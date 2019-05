Viorica Dăncilă, după condamnarea lui Liviu Dragnea: ”Nu îmi voi da demisia de la Guvern”

Președintele executiv al PSD, Viorica Dăncilă a susținut o conferință de presă la sediul partidului. Declarațiile premierului vin în contextul deciziei ÎCCJ de condamnarare a lui Liviu Dragnea la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare, decizia fiind definitivă.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat luni, după condamnarea lui Liviu Dragnea, că a convocat Biroul Permanent Național și Comitetul Executiv, pentru ziua de marți, pentru a stabili pașii de urmat, menționând că nu va demisiona de la Guvern.

„Am convocat o parte din liderii PSD , din miniștrii guvernului pentru decide aceste momente pentru PSD. Indiferent de sentimentele de Liviu Dragnea, pentru PSD condamnarea reprezintă un moment dificil. (…) Nu vom niciun fel decizia instanței de astăzi. Suntem un partid unit în momente dificile. PSD a strâns rândurile, mâine am convocat BPN la 11:00 Cex la 18:00. Vom lua deciziile , vom vedea unde am greșit„, a declarat Viorica Dăncilă.

Premierul spune că nu va demisiona.

„Nu imi voi da demisia indiferent de presiunile unora sau altora. Asta nu înseamnă că dacă cineva cere demisia înseamnă că trebuie să acceptăm. E important faptul că încă deține președinția rotativă a Consiliului UE. Vreau să mulțumesc electoratului pentru votul dat. Vom face o analiză să vedem unde am greșit și vom veni cu soluții astfel încât să recâștigăm electoratul . Cred că una dintre cele mai bune măsuri e să continuăm cu programul de guvernare. Vreau să asigur primarii că vom continua alocarea pe PNDL 1 și PNDL 2„, a mai declarat Viorica Dăncilă.