Viorica de la Clejani, cooptată în proiectul lui Johnny Depp. Experiența unică trăită de artistă și soțul ei, pe platourile de filmare

Pe rețelele de socializare, Viorica de la Clejani a postat câteva imagini de pe platourile de filmare ale celui mai nou film regizat de Johnny Depp, și anume „Modi”. Încântată că este parte a acestui proiect, artista le-a mărturisit prietenilor virtuali câteva detalii legate de experiența trăită la filmări, alături de soțul ei. Detaliile se află mai jos, în articol.

Se cunoaște, deja, faptul că Ioniță și Viorica de la Clejani au o legătură specială cu celebrul actor Johnny Depp. Pe rețelele de socializare, artista a încărcat imagini de pe platourile de filmare ale celui mai nou film al actorului. Cuplul a mers la filmările pentru pelicula „Modi”. Îmbrăcați în ținute speciale, Ioniță și Viorica de la Clejani au jucat în rolul de artiști, rol care nu le este deloc străin! Încântată de experiența trăită, Viorica Manole a dorit să împărtășească detalii.

„Suntem deosebit de onorați că am participat la producția filmului “Modi”, regizat de marele actor Johnny Depp! O poveste despre viața pictorului Amedeo Modigliani. Scena se petrece în anul 1916 într-un bar din Paris unde noi cântăm pentru Modi și prietenii lui. Am fost îmbrăcați de unul dintre cei mai mari designeri de costume de film din lume, Penny Rose, cea care a creat și costumele din “Pirații din Caraibe”! Azi dimineață ne-am întors acasă! Lumea filmului este fascinantă … și Al Pacino era acolo… wow! Mulțumim, Johnny!”, se arată în mesajul notat de artistă, pe rețelele de socializare.

Cum s-au cunoscut cu actorul Johnny Depp?

Nu este un secret faptul că Ioniță, Viorica de la Clejani și cei doi copii ai lor se cunosc cu Johnny Depp. Multe persoane s-au întrebat cum au reușit să își creeze o legătură, însă răspunsul este mai simplu decât oricine s-ar fi așteptat. Starul internațional și-a arătat interesul deosebit față de Taraful Clejanilor, iar o conjunctură i-a apropiat. Și anume filmarea pentru pelicula „The man who cried”. La momentul acela, producția avea nevoie de un taraf pentru o secvență. Atunci s-a creat o legătură specială. În cadrul unui interviu, Ioniță de la Clejani a dezvăluit că a cântat în multe locuri pentru celebrul actor.

„Acordeonul meu s-a spart, dupa ce filmasem în ploaie. Apoi, acest mare artist mi-a făcut cadou un acordeon nou, de ziua mea de naștere. După aceea, am cântat pentru Johnny la Paris, iar el avea lacrimi în ochi atunci când soția mea a cântat pentru el un cântec tradițional țigănesc. De asemenea, am cântat pentru el și în clubul lui, The Viper Room, care se află pe Sunset Boulevard din Hollywood, dar am cântat și în casa lui din Los Angeles”, mărturisea artistul.

Sursă foto: social media