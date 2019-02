Viorica de la Clejani, decizie-șoc! Vrea să fie operată de “medicul cu 8 clase”: “Direct la el mă duc! Lasă, că are talent. Omul are experiență”

“Hai, mă, lăsați omul în pace, că mă doare capul de când mă uit la televizor. Băi, ca și în toate meseriile, există unii care sunt «profesioniști», cu ștampilă cu tot și ăia care nu știu nimic! Apropo, să nu-i faceți nimic până după Paște pentru că eu vreau să intru în revizie și la el direct mă duc. Lasă, că are talent! Omul, dacă a făcut practică… Că degeaba tot înveți, dacă nu ești bun la practică. Pe bune acum, ce aveți cu omul? (…). Păi, și dacă era parcangiu și știa omul să opereze? Care e problema? Eu m-aș duce, frate! Că ceilalți cu ștampile sunt ocupați. E țara plină. Sunt cabinetele pline! (…). Omul are experiență. Nu, că în cabinete nu mai am loc. Vreau să-mi scot gușa. Până după Paște, e full, frate! Abia am găsit și eu o programare”, a spus Viorica de la Clejani în cadrul unei emisiuni.

Citește și: Viorica de la Clejani, mamă pentru a treia oară? ”Să fie binevenit!”

În cadrul aceluiași interviu, artista a infirmat zvonurile potrivit cărora fiica ei, Margherita, s-ar fi operat la controversatul “medic”, mai ales că în trecut a fost criticată pentru operațiile estetice mai puțin reușite.

Citește și: Mesajul incredibil primit de Codin Maticiuc de la Margherita, după ce Viorica de la Clejani a spus că-l scuipă! L-a făcut azi public!

“Mă tot sună lumea și mă întreabă dacă Marga s-a operat la italianul ăsta. Nu, ce-aveți fraților? Marga e o fată de 26 de ani foarte frumoasă, are doar silicoane și buze, atât. Fiecare să-și vadă de copilul lor”, a mai subliniat vedeta.