Vizele pentru America, rana care nu se închide. România a mers până în linia întâi, dar poarta SUA a rămas tot încuiată

Povestea vizelor pentru Statele Unite a ajuns, pentru România, mai mult decât o temă diplomatică. A devenit o obsesie națională, întreținută ani la rând de promisiuni, fotografii oficiale, comunicate triumfaliste și amânări umilitoare.

Am intrat în NATO, am intrat în Uniunea Europeană, am fost numiți partener strategic, am trimis trupe în Afganistan, am avut morți și răniți în războaie purtate sub flamura alianței cu Washingtonul, iar la final românul a rămas în fața ghișeului, cu dosarul în mână. Iar când, în sfârșit, vizele au fost scoase pe hârtie, Statele Unite s-au răzgândit înainte ca decizia să apuce să trăiască.

Vizele pentru America, rana care nu se închide

După căderea comunismului, drumul României spre Vest a fost prezentat ca o succesiune firească de trepte: mai întâi NATO, apoi Uniunea Europeană, apoi acces deplin în spațiul de încredere al lumii occidentale. În imaginarul public, eliminarea vizelor pentru America a fost lipită de această traiectorie aproape natural, ca o recompensă care urma să vină de la sine. N-a venit.

În schimb, tema a revenit obsesiv la fiecare rundă de discuții la nivel înalt, la fiecare vizită la Washington, la fiecare declarație despre parteneriatul strategic. În 2006, presa consemna deja explicit ideea că pentru țări ca România criteriile tehnice erau greu de atins și că singura speranță părea a fi așa-numitul „criteriu de fidelitate” față de Washington, în plin război împotriva terorismului.

„Aliatul fidel” și factura plătită în sânge

România n-a mers la Washington cu mâna goală. A mers cu trupe, cu logistică, cu sprijin politic și cu disponibilitatea de a fi în prima linie atunci când SUA au cerut coeziune în Afganistan. Ministerul Apărării arată că peste 32.000 de militari români au participat la operațiile din Afganistan. În același teatru de operații, 27 de militari români au murit la datorie.

Cifra aceasta nu mai încape într-o formulă protocolară. Ea înseamnă familii, copii rămași fără tați, vieți întrerupte pe drumuri minate, în convoaie lovite de dispozitive explozive improvizate, în patrule care s-au întors acasă doar pe jumătate.

Primii morți, primele semne că nota de plată va fi grea

Primii militari români uciși în Afganistan au căzut în noiembrie 2003. Oficiul Național pentru Cultul Eroilor îi consemnează pe Iosif-Silviu Fogorași, mort la 11 noiembrie 2003, și pe Mihail-Anton Samuilă, mort la 14 noiembrie 2003, amândoi în Afganistan. A fost clipa în care participarea României la campania antiteroristă a încetat să mai fie o formulă diplomatică și a devenit realitate crudă.

De atunci înainte, lista a continuat. În aprilie 2005 a murit Narcis Șonei, în timpul unei misiuni de patrulare, după ce transportorul în care se afla a trecut peste un dispozitiv explozibil improvizat. Ministerul Apărării descrie sec: patrulă, explozie, detonarea muniției din interior, deces. Rece, administrativ, aproape inuman de sobru. Tocmai de aceea apasă și mai tare.

Kandahar, Zabul, autostrada morții

Afganistanul românilor n-a fost o hartă de powerpoint. A fost Kandahar, a fost Zabul, au fost drumuri pe care fiecare metru putea ascunde o bombă artizanală. Au fost misiuni de patrulare și escortă pe trasee unde orice roată putea declanșa infernul.

În 2009, 2010, 2011 și anii care au urmat, seria pierderilor a continuat, iar tiparul s-a repetat aproape obsesiv: vehicul militar, dispozitiv exploziv improvizat, intervenție, evacuare medicală, doliu. În 2019, încă doi militari români au murit în Afganistan, semn că, după atâția ani de prezență, războiul continua să ceară același tribut.

Ce ni s-a spus, de fapt, în toți acești ani

României i s-a spus multă vreme că drumul spre eliminarea vizelor trece prin îndeplinirea unor criterii tehnice, mai ales rata de refuz sub 3%. În același timp, în spațiul public american și românesc a circulat ani la rând ideea că noii aliați din Est, cei care pun umărul în Afganistan și Irak, ar merita o abordare politică aparte.

Presa nota încă din 2006 că în Congresul american se discuta despre exceptări sau formule speciale pentru statele care sprijineau SUA în campania antiteroristă și trimiteau chiar contingente de cel puțin 300 de oameni. România s-a purtat exact ca un asemenea aliat. A trimis militari. A livrat loialitate. A primit, în schimb, ani de explicații.

Marea clipă din 2025: ni s-au scos vizele. Dar numai pe hârtie

În ianuarie 2025, Ministerul român de Externe a anunțat oficial că România devine al 43-lea stat inclus în Visa Waiver Program. Ambasada României la Washington comunica atunci că, de la 31 martie 2025, călătoriile urmau să se facă pe baza autorizației electronice ESTA.

A fost momentul în care Bucureștiul a vrut să creadă că povestea s-a încheiat. După ani de umilințe birocratice, după formule despre „parteneriat strategic”, după participarea la războaiele alianței, părea că s-a ajuns, în sfârșit, la destinație.

A urmat ceva ce puține țări au pățit

Pe 25 martie 2025, cu doar câteva zile înainte ca noul regim să intre în vigoare, Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a pus programul pe pauză pentru România, invocând o revizuire. Pe 2 mai 2025 a venit și lovitura finală: desemnarea României pentru Visa Waiver a fost retrasă.

Pagina oficială a programului notează negru pe alb că România a fost desemnată la 9 ianuarie 2025, dar desemnarea nu a fost implementată înainte de rescindere. Asta a transformat România într-un caz straniu și profund jenant: țara care a intrat în program și a fost scoasă înainte să apuce să beneficieze o singură zi de el.

De ce noi? De ce mereu încă nu?

Aici începe zona în care explicațiile oficiale nu mai liniștesc pe nimeni. Da, există criterii tehnice. Da, există reguli americane. Da, Washingtonul invocă securitatea și evaluările proprii. Toate acestea sunt adevărate. Numai că România nu a venit în relația cu SUA ca o țară oarecare.

A venit ca aliat strategic, ca stat care și-a aliniat politica externă la marile priorități americane, ca țară care a trimis militari într-un război lung și sângeros. Când în balanță pui asemenea costuri, întrebarea publică nu mai este birocratică. Devine morală și politică: ce anume mai trebuie dovedit?

Câte sacrificii cântăresc cât o viză?

Aceasta este întrebarea pe care n-o formulează comunicatele, dar o aude toată lumea. Câte misiuni mai trebuie făcute? Câți morți? Câți răniți? Câte ceremonii cu drapele coborâte? Câte fotografii cu oficiali români și americani zâmbind larg în fața camerelor, urmate apoi de aceeași coadă la consulat?

În Afganistan au murit 27 de militari români. Peste 32.000 au trecut pe acolo, în rotații, în numele unei alianțe pe care Bucureștiul a tratat-o cu maximă seriozitate. Iar la capătul acestei istorii stă, încă, aceeași concluzie amară: românii n-au scăpat de vize.

O obsesie care spune ceva despre raportul real de putere

Poate că aici se află și miezul întregii povești. Nu este vorba numai despre vize, este vorba despre locul real al României în raportul cu marele aliat american dar mai ales despre diferența dintre discurs și rezultat. Despre fidelitate fără reciprocitate proporțională. Despre o țară care a vrut mereu să demonstreze că merită, în timp ce cealaltă parte a mutat constant poarta mai încolo. Iar când poarta s-a deschis, fie și formal, a fost închisă la loc înainte ca cineva să apuce să treacă pragul.

Finalul, care nu e final

Povestea vizelor pentru America nu s-a terminat. Diplomatic, va continua, politic, va fi reluată, electoral, va mai fi folosită. Numai că, după tot ce s-a întâmplat, cuvintele nu mai ajung. România a fost „aproape” de nenumărate ori și a fost, o singură dată, chiar înăuntru, dar n-a folosit la nimic.

De aceea rămâne impresia apăsătoare a unei istorii în care loialitatea s-a văzut, sacrificiul s-a plătit, iar răsplata a fost, de fiecare dată, amânată sau retrasă. Și tocmai de aceea întrebarea persistă, seacă și incomodă: dacă nici după atâția ani, nici după atâta fidelitate, nici după atâția morți, atunci când?

