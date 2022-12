Vlad Gherman și-a îngrijorat fanii. Ce probleme de sănătate a întâmpinat actorul: „Nu știu… Sunt leșinat”

Vlad Gherman este unul dintre cei mai cunoscuți actori români, datorită personajelor cărora le-a dat viață și pe care le-a interpretat destul de bine. Cu toate acestea, pe cât de frumoasă poate fi viața de actor, pe atât de solicitantă și obositoare este uneori. Recent, iubitul Oanei Moșneag și-a îngrijorat fanii cu o nouă postare pe Instagram. Despre ce este vorba, a povestit chiar el.

Obișnuit să îi țină la curent pe cei care îl urmăresc cu fiecare întâmplare din viața sa, actorul nu a putut să nu împărtășească și acest moment cu ei. Vlad Gherman i-a informat pe internauți că starea sa de sănătate nu este una prea bună. De vină ar fi programul prea încărcat și timpul prea puțin, care îi rămâne pentru a se odihni.

Vlad Gherman: ,,Nu mai pot, pur și simplu”

În cadrul postării sale de pe Instagram, actorul le-a povestit fanilor săi că organismul său este extrem de obosit, motiv pentru care are nevoie de o perioadă de odihnă. De asemenea, o cauză pot fi și filmările pentru noul serial ,,Lia”, de pe Antena 1.

,,Nu-mi dau seama dacă este oboseală cronică sau dacă organismul meu s-a setat să hiberneze în perioada aceasta până vine Moș Crăciun. Nu știu… Sunt leșinat. Am dormit două ore după ce am venit acasă. Am avut filmări pentru serialul Lia. Nu mai pot, pur și simplu”, le-a spus Vlad Gherman fanilor săi de pe Instagram.

Vlad Gherman, despre ceea ce înseamnă pentru el noul personaj pe care îl interpretează în serialul ,,Lia”

În scurt timp, pe micile ecrane ale celor de acasă, va debuta un nou serial românesc numit ,,Lia”, pe postul de televiziune Antena 1. Vlad Gherman este unul dintre actorii care va juca alături de alte nume românești.

Acesta îl va interpreta pe Andi Bădescu, un tip inteligent și ambițios, care știe ce vrea de la viață.

„Proiectul Lia înseamnă un nou pariu pentru mine. Un pariu pe care îl pun la începuturile noi pe care le trăiesc pe plan profesional. Înseamnă o lume nouă, un personaj nou şi provocări noi. Nu vreau să dau prea multe din casă despre Andi, dar ce vă pot spune este că e un personaj care mă provoacă.

Deşi golan, Andi este un tip inteligent, care ştie exact ce vrea să obţină şi care se luptă pentru acel ceva până va reuşi să pună mâna pe acel lucru. Andi îşi iubeşte enorm sora, pe Alice, şi o va proteja indiferent dacă asta va însemna să destrame prietenii sau relaţii. V-am făcut curioşi? Abia aştept să vedeţi ce vă pregătim!”, a povestit Vlad Gherman despre personajul său, Andi Bădescu, potrivit informațiilor apărute în presă.