Vlad Micșunescu, în episodul 98 din „Podcast cu Prioritate” by ProMotor. China văzută prin ochii unui pasionat auto

De: Irina Vlad 17/04/2026 | 12:43
Luni, 20 aprilie, de la ora 12:00, ProMotor publică pe canalul de YouTube ProMotor România un nou episod din seria „Podcast cu Prioritate”. Episodul 98 îl are ca invitat pe Vlad Micșunescu, unul dintre numele tot mai vizibile din zona de conținut auto, mobilitate și lansări de modele noi, cunoscut publicului atât din proiectele sale video, cât și din aparițiile dedicate industriei auto.

Discuția promite o perspectivă aplicată și directă asupra uneia dintre cele mai interesante destinații auto ale momentului. Vlad Micșunescu vine la podcast după o deplasare în China, unde a văzut din interior atât o fabrică auto, cât și o fabrică de baterii, într-un context în care ritmul de dezvoltare al industriei chineze continuă să atragă atenția la nivel global. Tema este cu atât mai relevantă cu cât invitatul a analizat constant în spațiul public tendințele din piața auto și noile direcții ale mobilității.

În noul episod, discuția merge dincolo de simpla listă de mașini bifate într-o călătorie. Publicul va afla cum i s-a părut lui Vlad Micșunescu viața de zi cu zi din China, ce automobile i-au atras atenția pe stradă, ce l-a impresionat la infrastructură și la trenuri, dar și ce aspecte i-au ridicat semne de întrebare. Într-o perioadă în care industria auto europeană privește cu tot mai mult interes spre ritmul impus de constructorii chinezi, astfel de observații capătă greutate și dincolo de zona de entertainment.

Podcastul atinge și subiecte apropiate de publicul din România, inclusiv deplasarea Dacia cu modele pe GPL, un teren în care discuția devine mai amplă și mai relevantă pentru cei interesați de costuri de utilizare, alternative de motorizare și realitatea pieței locale. Vlad Micșunescu este cunoscut pentru abordarea tehnică, dar accesibilă, orientată spre explicații clare și exemple concrete, lucru care dă consistență unui dialog de acest tip.

Episodul 98 din „Podcast cu Prioritate” este moderat de Luci Popa și va fi disponibil luni, 20 aprilie, de la ora 12:00, pe YouTube, pe canalul ProMotor România. Partenerii acestui episod sunt Sanador, eMag și Vlad Cazino.

 

 

