Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru au anunțat că se vor căsători, iar câștigătorul de la Exatlon România a dezvăluit și momentul în care și-a cerut iubita de nevastă. El spune că a fost aproape romantic, pentru că planul era altul.

„A fost aproape foarte romantic (râde). Hotărâsem (…) să fac asta, pe când număram lunile pline, pe când aveam timp să le ordonez pe toate. Spun aproape foarte romantic pentru că planul era să o cer în aeroport, imediat ce ieșeam pe porțile alea de la Aeroportul Otopeni, Sosiri, ceea ce ar fi fost ca în filme, știu, dar pentru că m-am întors printre ultimii și erau sute de oameni care ne așteptau acolo, nu am vrut să pun presiune pe ea, să-i pun întrebarea de față cu toți oamenii. (CITEȘTE ȘI: LA SCURT TIMP DUPĂ CE AU ANUNȚAT CĂSĂTORESC, IUBITA LUI VLADIMIR DRĂGHIA ARUNCĂ BOMBA! ”FERICIREA NU FUNCȚIONEAZĂ AȘA!”)

Nu am vrut să se simtă încolțită, așa că am așteptat să rămânem doar noi trei, în parcarea aeroportului, departe de străini, și m-am pus într-un genunchi (după două ezitări), am rupt ambalajul de la o ciocolată, pentru că nu aveam inel de logodnă la momentul respectiv, l-am transformat într-un inel, și am întrebat-o dacă mă lasă să îmbătrânesc lângă ea”, a spus Vladimir Drăghia, pentru VIVA!

Vladimir Drăghia a luat-o prin surprindere

Alice nu s-a așteptat la cerere, dar a recunoscut că vorbiseră de căsătorie. (CITEȘTE ȘI: PRIMA FOTOGRAFIE CU INELUL DE LOGODNĂ PE CARE VLADIMIR DRĂGHIA I L-A DĂRUIT LUI ALICE CAVALERU)

„Nu vedeam cererea în căsătorie venind, pentru că noi împărtășeam ideea că nu avem nevoie să fim căsătoriți ca să ne fie bine împreună. A fost cel mai frumos moment din viața mea, după nașterea Zorei. Nu putea să aleagă un moment mai bun. Cinci luni visasem la momentul când o să fim doar noi, iar el era acolo, în genunchi, atât de emoționat. A fost aproape ireal. De fapt, mi-a luat o săptămână să realizez că este adevărat”, a declarat Alice Cavaleru.