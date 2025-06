Vladimir Putin a făcut anunțul de care tot globul se temea, după ce a condamnat atacurile americane asupra Iranului

Președintele rus, Vladimir Putin, a condamnat, luni, atacurile SUA și ale Israelului asupra Iranului, exprimându-și sprijinul pentru Teheran în fața bombardamentelor „absolut neprovocate”.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a zburat, luni, la Moscova, pentru a se întâlni cu principalul aliat al Teheranului, după ce Ministerul rus de Externe a condamnat atacurile americane asupra Iranului, numindu-le o escaladare și o „încălcare flagrantă a dreptului internațional”.

„Agresiunea neprovocată împotriva Iranului nu are niciun temei și nicio justificare. Din partea noastră, depunem eforturi pentru a ajuta poporul iranian”, a declarat Putin.

Araghchi i-a mulțumit lui Putin pentru condamnarea atacurilor de către Rusia, descriind bombardamentele israeliene și americane drept o încălcare „complet ilegitimă” a dreptului internațional.

Citește și: Începe războiul după atacurile dintre Israel și Iran?! Rusia ar fi pe cale să intervină | Cozmin Gușă la Dan Diaconescu Direct

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a evitat să ofere un răspuns concret privind un posibil ajutor oferit Iranului, insistând asupra unor eforturi diplomatice.

„Depinde de ceea ce are nevoie Iranul. Ne-am oferit eforturile de mediere. Acest lucru este concret. Ne-am exprimat poziția. Acesta este un fel de sprijin pentru partea iraniană. Totul va depinde de ceea ce are nevoie Iranul”, a declarat Peskov, potrivit The Washington Post.

„Astăzi ministrul iranian de Externe va avea o discuție cu noi, unde vom putea face schimb de opinii după această escaladare dramatică, iar partea iraniană ne va putea informa despre propunerile sale și despre viziunea sa asupra situației actuale”, a explicat Peskov.