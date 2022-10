Vladimir Putin ar suferi de cancer? Președintele rus a fost fotografiat cu urme suspecte pe corp

În ultimele luni de zile, Vladimir Putin s-a aflat în centrul atenției, mai ales din prisma conflictului armat pe care l-a pornit în Ucraina. De data aceasta, există zvonuri potrivit cărora liderul rus ar suferi de o formă rară de cancer. A fost fotografiat cu urme suspecte pe corp. Iată despre ce este vorba mai jos, în articol.

Nu este prima oară când se zvonește că Vladimir Putin ar suferi de o formă rară de cancer. Încă de când a pornit conflictul armat în Ucraina, multe informații au circulat în presa internațională. De data aceasta, atenția s-a îndreptat către niște urme suspecte pe care liderul rus le-ar avea pe corp, și anume pe mâna dreaptă.

Într-un videoclip de propagandă, președintele Rusiei a fost surprins în timp ce prinde un soldat de hainele militărești. Iar, în acel moment, pe mâna dreaptă a lui Vladimir Putin poate fi văzută o urmă suspectă. Imaginile respective au ajuns pe Twitter.

Totuși, urmele sunt catalogate misterioase. Pe internet, Jason Jay Smart, corespondent al Kyiv Post, a postat un material cu videoclipul respectiv, în dreptul căruia a notat că „videoclipurile lansate de știrile guvernului rus arată ceea ce ar putea fi urme de tratament intravenos pe mâna lui Putin”.

Mai mult decât atât, corespondentul susține faptul că Rusia a lansat două videoclipuri cu Vladimir Putin, și anume unul în care nu arată sub nicio formă urmele pe care le are pe mâna dreapta, care ar putea fi în urma unui tratament intravenos, iar altul în care mâna lui este blurată. Apoi, videoclipul a fost șters de statul rus. Lucru ce a ridicat, din nou, semne de întrebare: este sau nu Vladimir Putin grav bolnav?

Pe de altă parte, Tom Warner, fost corespondent din Ucraina, a mărturisit că Putin ar putea avea, de fapt, venele umflate la mână: „Am descărcat cele 5 videoclipuri ale acestui eveniment postate pe Telegram și am analizat îndeaproape fotografiile cu mâna lui Putin. Acesta pare să fie doar un unghi ciudat în care apar venele umflate. Dar mâna și fața sunt umflate în toate scenele”.

Alte persoane susțin că ar fi vorba despre o mușcătură, judecând după formă.

PUTIN’S HEALTH 🇷🇺

Videos released by 🇷🇺 Government news show what could be track marks, from IVs, on the hand of Putin.

For the same event, the Kremlin released two videos: One with tons of watermarks (making the hand harder to see), the other without any shot of his hand. pic.twitter.com/a1mfs6hOud

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) October 22, 2022