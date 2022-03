Vladimir Putin atacă o altă ţară? Ucrainenii au făcut anunţul

Imaginile dezastrului din Ucraina arată disperarea și distrugerile provocate de atacul Moscovei. Serhii Hakman, geopolitician ucrainean din Cernăuți a explicat într-un interviu pentru Gândul.ro ce ar putea urma în a doua lună de război.

Case distruse de bombardamente, mașini făcute scrum, decesele oamenilor nevinovaţi arată situaţia cu care Ucraina se confruntă de o lună de zile. Cu toate acestea, militarii, dar şi voluntarii care îşi doresc să apere ţara rezistă în continuare în fața atacurilor Rusiei.

Într-un interviu, pentru Gândul, geopoliticianul și directorul adjunct al Centrului regional Cernăuți de perfecționare a Calificării, a vorbit despre ce s-ar putea întâmpla în viitorul apropiat.

„Situația este exact ca în război. O zi mai reușită, alta mai puțin reușită. Noi am rezistat, practic ne dădeau 24 ore și credeau că Ucraina va fi zdrobită. În mare măsură, putem spune că dușmanul este îndepărtat de Capitală. O situație mai complicată este în zona orașului Mariupol și a mării Azov. Orașul este permanent bombardat, inclusiv au fost folosite bombele cu fosfor, rachete termobarice, cunoscute şi sub numele de “bombe vacuum”. Ceea ce se întâmplă în Mariupol, poate fi considerat un adevărat genocid. Să nu dai posibilitatea populației civile să iasă din zona de atac, eu consider că este o crimă de război”, a declarat Serhii Hakman.

În ceea ce priveşte acuzaţiile Rusiei despre armele biologice care ar fi fost dezvoltate în laboratoare din Ucraina, cu sprijinul Statelor Unite, geopoliticianul ucrainean a explicat: „Suntem șantajați cu folosirea armelor nucleare, cu armele chimice. Totodată, suntem învinuiți că am fi avut laboratoare cu arme biologice folosite de SUA. Au fost laboratoare din perioada sovietică, care în perioada post-sovietică, au fost transformate în laboratoare pur medicinale pentru a cerceta virusurile. Mai multe comisii internaționale au fost prezente în aceste laboratoare din statele post-sovietice pentru verificări, iar singurele laboratoare care nu au permis aceste comisii au fost cele din Rusia”.

„Totodată, aceste jocuri în jurul stațiilor electrice nuclare, sunt absolut primejdioase nu numai pentru Ucraina, cât și pentru întreaga Europă. Asta deoarece nu sunt supuse unor examinări din partea specialiștilor. De cele mai multe ori se întrerupe curentul electric, și astfel nu se respectă temperaturile la care trebuie să lucreze centralele, ulterior ducând la ridicarea radiațiilor din zonă și astfel la explozii. În aceste situații, comunitatea internațională ar trebui să fie mult mai implicată, asta pentru că o avarie la una dintre aceste stații electrice nucleare, ar înseamna o catastrofă pentru întreaga Europă sau chiar lume”, a completat Serhii Hakman.

Vladimir Putin atacă o altă ţară?

Pe 7 august 2008, Rusia a trimis trupe în regiunea Osetia de Sud, cea de-a doua regiune separatistă georgiană, iar trupele și tancurile au avansat tot mai adânc în Georgia. Aeroportul internațional din capitala Tbilisi a fost printre locurile atacate.

„Rusia ar impune noi condiții ca Georgia să recunoască neapărat regiunile Osetia de Sud şi Abhazia ca țări independente, deși Rusia le-a recunoscut, și totodată pentru ca Georgia să le rcunoască, rușii ar putea ataca țara. Georgia este o țară mică și asta ar fi o victorie pentru Putin ca o scuză că nu a putut soluționa ”problema” cu Ucraina așa cum și-ar fi dorit”, explică geopoliticianul pentru sursa citată.

