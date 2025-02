Vladimir Putin, cu o cicatrice misterioasă pe frunte. Imaginile au stârnit noi speculații despre starea sa de sănătate

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a apărut cu o cicatrice misterioasă pe frunte la un eveniment organizat la Moscova. Cei prezenți au observat semnul de pe fruntea liderului de la Kremlin în timp ce acesta se adresa Forumului Tehnologiilor Viitoare.

La eveniment, Putin s-a lăudat cu puterea militară a Moscovei, susținând la un moment dat că „întreaga lume vorbește despre„ capacitățile sistemelor de rachete Oreshnik din Rusia, arată Daily Mail.

Deși discursul a fost unul important, membrii publicului au fost mai degrabă distrași de semnul de pe capul liderului rus. De altfel, cicatricea a fost văzută pentru prima dată miercurea trecută, iar de atunci, Putin a apărut cu ea la mai multe evenimente și emisiuni TV.

With all the recent news, discussing some sort of „scar” on Putin’s head might actually be somewhat relaxing and entertaining.

The scar was reportedly noticed on photos and videos starting on February 19. On February 17 and 18, Putin was filmed from another angle. Two days… pic.twitter.com/VqeP1BQ62z

