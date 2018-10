Vladimir Putin tună și fulgeră: ”Vor muri fără a avea timp măcar pentru a se căi”

Rusia va utiliza arme nucleare doar ca ripostă la un atac, astfel că responsabilitatea pentru această „catastrofă mondială” va aparţine celor care au iniţiat conflictul, afirmă preşedintele Vladimir Putin, în timp ce ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, vrea măsuri pentru evitarea războiului.

Vladimir Putin a lăudat, joi, în cursul unui formul internaţional desfăşurat în staţiunea Soci, noile rachete ale armatei ruse. Liderul de la Kremlin a subliniat că doctrina de apărare a Rusiei nu include conceptul atacurilor nucleare preventive.

Vladimir Putin, declarații cutremurătoare

Preşedintele rus a subliniat că Moscova ar recurge la armament atomic doar dacă sistemele de avertizare ar depista rachete lansate spre Rusia.

„Agresorii trebuie să ştie că riposta Rusiei ar fi inevitabilă. Doar dacă devenim convinşi că există un atac iminent asupra teritoriului Rusiei, iar acest lucru se întâmplă în câteva secunde, abia după aceea noi am lansa un atac de ripostă. Această situaţie ar fi o catastrofă mondială, dar vreau să subliniez că noi nu putem fi cei care o iniţiază, deoarece noi nu avem conceptul de atac preventiv. Noi am fi victimele unei agresiuni şi am merge în rai ca martiri, iar cei care au iniţiat agresiunea „vor muri fără a avea timp măcar pentru a se căi", a spus Vladimir Putin citat de agenţia Associated Press.