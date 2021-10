Vlăduța Lupău și Adi Rus, nași de cununie! Ce ținute au purtat cei doi la eveniment

Vlăduța Lupău și Adi Rus au fost nași de cununie zilele acestea. Cei doi au purtat ținute care au atras privirile la eveniment. Admiratorii cuplului au transmis numeroase comentarii, dar și zeci de mii de aprecieri!

Sunt căsătorițit de doi ani, iar acum le-a venit rândul să fie părinți spirituali. Vlăduța Lupău și Adi Rus au fost nașii de cununie ai prietenilor săi. Evenimentul a avut loc recent, iar atât artista, cât și soțul ei au avut grijă să aibă ținute impecabile la ceremonie. Vlăduța Lupău a ales să poarte o rochie lungă, portocalie, care i-a pus în valoare silueta. Adi Rus a ales să poarte un costum, în piept având un trandafir.

”E cam serios nașu’!😂 Tu mereu cu zâmbetul ăla minunat❤️❤️❤️❤️”, ”Sunteți 2 copii frumoși, făcuți unul pentru celălalt și vă stă foarte bine împreună. Să vă ajute Dumnezeu pe amândoi”, ”Cuplul meu preferat🧡🥰”, ”Ce naș, ce nașă🧡”, ”Superbi sunteți amândoi!❤️👏Felicitări, vă potriviți! Mă bucur în fiecare zi pentru voi !😘❤🎉”, sunt o parte din mesajele pe care Vlăduța Lupău le-a primit la postarea de pe Instagram.

Ce tarif are Vlăduța Lupău? Câți euro cere pentru un eveniment de câteva ore

Pentru un eveniment de câteva ore, Vlăduța Lupău percepe un tarif între 2000 și 5000 de euro. Iar, în condițiile în care oamenii doresc ca artista să aibă un program artistic toată noaptea, suma se ridică la aproape 10.000 de euro. Anul acesta, Vlăduța Lupău a susținut mai multe concerte pe litoral, la spectacole organizate de Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu.

Încă de mică, Vlăduța Lupău a fost fascinată de lumea muzicii, lucru pe care l-a declarat și ea în cadrul unui interviu: ”Împrejurările care m-au făcut să aleg acest fain drum au fost date de soartă. De ce zic asta?! Pentru că părinții mei lucrau de zori şi de asta m-au dat la Clubul Copiilor din orașul meu natal, Şimleu Silvaniei; ca să petrec timpul cu copii făcând diferite activități.

Acolo, spre marele meu noroc , am „bătut’ la o uşă unde scria „Folclor’. Păşind acel prag, am întâlnit omul care stă la baza a tot ceea ce înseamnă azi „Vlăduța Lupău’. Am întâlnit-o pe doamna profesor Cornelia Neaga, căreia îi mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce azi însemn ca artist”.

