Vremea rămâne ploioasă! Scad temperaturile și persistă ceața. Autoritățile pregătesc scenariile pentru o iarnă geroasă

De: Andreea Stăncescu 10/11/2025 | 19:52
Prețul electricității poate crește în timpul iernii / Sursa foto: Shutterstock

Se anunță o perioadă cu vreme rece și condiții meteo dificile în mare parte din țară, în timp ce autoritățile trag semnale de alarmă privind consumul de energie pentru iarna care urmează. Temperaturile scăzute, ceața densă și ploile izolate vor marca începutul sezonului rece, iar scenariile privind necesarul de energie ridică semne de întrebare cu privire la prețuri și importuri.

Vremea se anunță în general închisă, cu ceață densă în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii mențin avertizările de cod galben pentru ceață persistentă, valabile pe scară largă. Temperaturile pornesc de la valori scăzute dimineața, iar cele mai reci zone vor fi în nord-vest, cu mercurul sub media normală pentru această perioadă. În mai multe orașe se vor înregistra maxime cuprinse între 10 și 15 grade, iar în unele regiuni sunt așteptate ploi slabe.

Sursa foto: Pexels

Schimbări la prețul electricității

Pe plan energetic, autoritățile se pregătesc pentru o iarnă dificilă, cu cerințe mari de energie. Dispeceratul Energetic Național avertizează că necesarul de consum ar putea depăși capacitatea actuală de import a țării, ceea ce ar putea duce la creșterea prețurilor la energie electrică. Atât scenariile moderate, cât și cele pesimiste indică faptul că România va fi nevoită să importe energie pentru a acoperi vârfurile de consum.

În scenariul cel mai sever, cererea ar putea ajunge la aproximativ 4.300 de megavați, depășind capacitatea maximă de import, estimată la 4.200 de megavați.

Anul trecut, maximul de importuri a fost în jur de 3.000 de megavați la începutul lunii decembrie. Indiferent de cât se va importa anul acesta, prețurile continuă să crească. Eliminarea plafonării tarifelor la energie a făcut ca o factură de 100 kWh, care anterior costa circa 63 de lei, să ajungă aproape dublu. Pentru apartamentele cu consum mare, care folosesc boilere, radiatoare și plite electrice, facturile riscă să fie semnificativ mai mari în această iarnă.

