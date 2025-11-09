Acasă » Știri » Ai primit cupon gri de pensie? Ce ascunde acesta, de fapt

Ai primit cupon gri de pensie? Ce ascunde acesta, de fapt

De: Denisa Iordache 09/11/2025 | 11:09
Vești importante pentru pensionari! Cuponul de pensie reprezintă dovada primirii veniturilor lunare și confirmarea contribuțiilor acumulate pe parcursul anilor de muncă, pentru milioane de seniori din România. Cu toate astea, nu toate arată la fel: există cupoane de diferite culori. Ce semnifică acest lucru? Află mai multe detalii în articol! 

Majoritatea pensionarilor primesc talonul obișnuit, cel roz. Printre aceștia însă se numără și cei care îl primesc pe cel gri. Aceasta nu este o diferență nesemnificativă, ci are o importanță mare pentru beneficiar. 

Cuponul de pensie gri este menit să semnaleze pensiile care includ sume restante. Mai exact, aceste restanțe apar în situații precum: recalculări, întârzieri în actualizarea punctajului, modificări legislative sau erori administrative. 

Prin urmare, talonul gri arată faptul că pensionarul nu primește doar pensia lunară standard, ci și alte sume importante specifice lunilor anterioare. Diferența de culoare dintre cupoane are un rol administrativ, pentru a ajuta atât autoritățile, cât și beneficiarul să identifice dacă o parte din plată este restantă. 

În cazul unei majorări retroactive a pensiei, diferențele sunt achitate ulterior, iar talonul de plată este gri. În restul lunilor, atunci când primesc pensia standard, talonul este obișnuit: roz. 

Această diferență de culoare este un ajutor pentru instituțiile poștale și bănci. Astfel, plățile pot fi procesate corect, iar confuziile între pensiile curente și cele restante nu vor apărea. De asemenea, culorile le permit pensionarilor să identifice dacă au primit sume suplimentare și să afle motivele. 

O altă situație întâlnită este aceea în care punctajul unui pensionar nu a fost actualizat la timp din cauza erorilor administrative sau ca urmare a schimbărilor legislative care modifică modul de calcul al pensiei. Aceste cazuri sunt rezolvate prin sume primite în tranșe de către pensionari, cu un cupon gri. 

