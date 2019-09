What’s Up, noi dezvăluiri despre divorțul de Simina și despre noua lui iubită

What’s Up a făcut lumină şi a spus tot adevărul pe care lumea doreşte să-l afle. A divorțat după 9 ani de căsnicie, iar acum iubește din nou o blondă sexy.

„După şase ani am făcut nuntă, am reuşit să ne luam o casă, o maşină, să ne facem o carieră şi urma să facem un copil”, a declarat What’s Up la emisiunea „Răi da’ buni”.

Din păcate neînțelegerile dintre ei și-au spus cuvântul. Chiar dacă și-au făcut planuri mari de viitor, cei doi au divorțat. Însă, surprinzător, artistul a mărturisit că este foarte îndrăgostit de actuala sa iubită, Alice.

„Sunt foarte îndragosit, o iubesc foarte mult pe Alice. Sper ca viaţa să ne ţina împreună. Lânga Alice simt nişte lucruri foarte frumoase şi sper să ramână aşa”, a afirmat el.

Simina Costea, declarații neașteptate după ce What’s Up și-a asumat relația cu Alice Badea

Simina Costea a mărturisit în timpul unui interviu că ea știa, de fapt, de faptul că What’s Up și violonista Alice Badea sunt împreună. Ea a subliniat că se bucură că nu mai este managerul fostului soț și că, în prezent, se reprezintă pe ea însăși. “Fiecare trebuie să comenteze pentru el. Din fericire, eu nu îl mai reprezint pe el, mă reprezint pe mine. Contrar așteptărilor voastre, noi comunicăm despre aceste lucruri”, a declarat Simina Costea în cadrul emisiunii “Vorbește Lumea”.

Povestea de dragoste dintre Alice Badea și What’s Up a început în urmă cu o lună. Cei doi au colaborat de mai multe ori pe plan muzical. De exemplu, primele două poze din galeria foto a articolului, în care apar cei doi parteneri, au fost realizate în vara anului trecut.