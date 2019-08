S-a separat de soţie, iar acum… Cu cine a fost surprins What’s Up la filmările pentru videoclip

Nu mai e un secret faptul că What’s Up s-a separat de soţie. Acum,, cântăreţul se concentrează pe cariera muzicală chiar dacă nu trece prin cea mai bună perioadă din viața lui.

„Au fost 9 ani frumoși cu bune cu rele, dar se pare că, în momentul în care apare nepotrivirea, iubirea se poate transforma in obișnuință. Te iubesc ca om, Simina, îți mulțumesc atât pentru momentele frumoase in care am crescut, cât și pentru toate momentele grele din care am învățat ce nu vrem de la viață, dar am crescut. Ne așteaptă o viață lungă în față, sper să-ți găsești sufletul pereche și să primești tot ce n-am putut eu ca barbat să-ți ofer”, a anunțat despărțirea What’s Up pe pagina lui de Facebook.

În această perioadă artistul s-a horărât să se axeze mai mult pe carieră. What’s Up filmează un videoclip împreună cu Katarina, fiica lui Andrei Gheorghe. Katarina s-a lansat în cariera muzicală, lansând diverse clipuri pe internet, iar acum colaborează cu What’s Up. Katarina s-a remarcat şi prin câteva pictoriale sexy, cu care şi-a câştigat sute de fani pe paginile de socializare.

Ce mesaj i-a lăsat Roxana Vancea lui What’s Up la postarea prin care a anunțat divorțul

Pe de altă parte, la mijlocul lui februarie, What’s Up i-a făcut o declarație de dragoste Siminei. Selfie-ul în care blonda își ține parcă strategic mâna stângă pe pieptul cântărețului, a fost însoțit de următorul mesaj:“Galusca in actiune❤️ Este despre iubire, mereu a fost, mereu va fi, nu uitati ca ea are diverse forme. Nu doar intre un el si o ea. Sa fii om cu om nu te costa nimic, ai grija dupa ce alergi…timpul trece! Multa dragoste! @siminika”. Tot în galeria foto a articolului puteți vedea și comentariul lăsat de Roxana Vancea la postarea făcută de ieri de cunoscutul artist.