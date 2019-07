Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) joacă astăzi, de la ora 15:00, pentru calificarea în semifinalele turneului Wimbledon 2019, când o va întâlni pe chinezoaica Shuai Zhang (30 de ani, 50 WTA). Partida poate fi urmărită în direct pe Eurosport și LIVE TEXT pe CANCAN.RO.

WIMBLEDON 2019. Simona Halep – Shuai Zhang LIVE TEXT. Învingătoarea dintre Halep și Ahang va întâlni, în semifinale, pe Elina Svitolina (24 de ani, 8 WTA) sau Karolina Muchova (22 de ani, 68 WTA), cele două urmând să joace tot azi, după ora 16:30.

WIMBLEDON 2019. Simona Halep – Shuai Zhang LIVE TEXT. Chinezoaica, în avantaj

Simona Halep a disputat până acum trei partide cu adversara de astăzi, iar palmaresul îi este defavorabil: a pierdut două partide!

Prima confruntare a fost câștigată de Simona Halep, la Indian Wells, în 2012, când jucătoarea noastră s-a impus cu 6-1, 6-1.

Următoarele s-au soldat cu victorii ale chinezoaicei, una la Australian Open, când Halep a fost eliminată din primul tur, cealaltă în optimi, la Beijing, ambele disputate în 2016.

WIMBLEDON 2019. Simona Halep – Shuai Zhang LIVE TEXT. Halep, la al patrulea sfert de finală la Wimbledon

Este pentru a patra oară când Simona Halep joacă în sferturi la Wimbledon. Jucătoarea noastră a mai reușit această performanță în 2014, 2016 și 2017.

Dacă în 2014 a ajuns până în semifinale, unde a pierdut în fața lui Eugenie Bouchard, Halep s-a oprit în sferturi în 2016 și în 2017, învinsă de Angelique Kerber, respectiv Johanna Konta.

WIMBLEDON 2019. Simona Halep – Shuai Zhang LIVE TEXT. Traseul Simonei Halep până în sferturi

Tur 1: Aliaksandra Sasnovich (36 WTA) 6-4, 7-5

Tur II: Mihaela Buzărnescu (53 WTA) 6-3, 4-6, 6-2

Tur III: Victoria Azarenka (40 WTA) 6-3, 6-1

Optimi: Coco Gauff (313 WTA) 6-3, 6-3

WIMBLEDON 2019. Simona Halep – Shuai Zhang LIVE TEXT. De cine a trecut Zhang

Tur I: Caroline Garcia (23 WTA) 6-4, 6-0

Tur II: Yanina Wickmayer (148 WTA) 6-3, 6-2

Tur III: Caroline Wozniacki (19 WTA) 6-4, 6-2

Optimi: Dayana Yastremska (35 WTA) 6-4, 1-6, 6-2

WIMBLEDON 2019. Simona Halep – Shuai Zhang LIVE TEXT. Programul complet al sferturilor

Serena Williams (10 WTA) – Alison Riske (55 WTA)

Barbora Strycova (54 WTA) – Johanna Konta (18 WTA)

Elina Svitolina (8 WTA) – Karolina Muchova (68 WTA)

Simona Halep (7 WTA) – Shuai Zhang (50 WTA)

WIMBLEDON 2019. Simona Halep – Shuai Zhang LIVE TEXT. Declarații înainte de meci

“Cred că ultima oară am jucat una împotriva celeilalte acum 3 ani. Lucrurile sunt diferite acum. Dar, chiar şi aşa, va fi un meci greu. E o adversară incomodă şi are foarte multă încredere, după ce s-a calificat în sferturile de finală de la Wimbledon. Va fi o nouă zi, nu vreau să mă gândesc la ce a fost în trecut. Eu sunt diferită şi mă simt diferit pe teren. Asta e ce contează şi mâine mă voi lupta pentru a câştiga”, a spus Simona Halep.

“Cu Simona am jucat de câteva ori. Am niște amintiri grozave de la acele meciuri. Împotriva ei am obținut prima mea victorie pe tabloul de simplu de la Australian Open. Sper să mă ridic și mâine la nivelul momentului”, a spus și Zhang.

WIMBLEDON 2019. Simona Halep – Shuai Zhang LIVE TEXT. Serena Williams, favorita, Halep, a doua

Simona Halep era creditată cu șansa a șaptea la câștigarea turneului atunci când a început competiția de la Wimbledon. După ce mai multe favorite au ieșit din competiție, Simona Halep a devenit a foua favorită, după Serena Williams.

Iată cotele:

Serena Williams – 2,6

Simona Halep – 3,75

Johanna Konta – 5

Elina Svitolina – 10

Alison Riske – 12

Barbora Strycova – 25

Shuai Zhang – 33