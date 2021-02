Xonia, de urgență la spital. Ce a pățit cântăreața

Cântăreața Xonia a ajuns de urgență la spital. Artista a încărcat pe rețelele de socializare o fotografie cu ea de pe patul de spital, cu o perfuzie în mână, semn că are nevoie de atenta supraveghere a medicilor.

În urmă cu scurt timp, Xonia și-a băgat fanii în sperieți, după ce a postat o fotografie de pe patul de spital. Deși nu a vrut să ofere niciun detaliu despre starea ei de sănătate, artista a lăsat să se vadă faptul că medicii au fost nevoiți să-i pună o perfuzie.

Întinsă pe pat, acoperită cu o pătură roșie pentru a nu-i fi frig și cu o pereche de papuci albi în picioare, asta a lăsat să se vadă artista în ultimul Instastory pe care l-a încărcat. Deocamdată, Xonia nu a făcut nicio declarație despre problemele de sănătate cu care se confruntă pentru că, cel mai probabil, are nevoie de odihnă și atenția medicilor l-a care a apelat.

CITEȘTE ȘI BIANCA DRĂGUȘANU, DECLARAȚII ACIDE DUPĂ CE CANCAN.RO A PUBLICAT DISCUȚIILE EXPLOZIVE PE CARE LE-A PURTAT CU IULIA SĂLĂGEAN ȘI VALENTIN BRĂESCU: “MĂ ÎNTÂLNESC CU AVOCATUL MEU. CE E MULT ȘI PROST, ORICUM TRECE”

Xonia a apărut cu fața umflată

În urmă cu ceva timp, Xonia a șocat pe toată lumea după ce a apărut cu fața umflată. La momentul respectiv, artista dezvăluia că are niște probleme de sănătate cu care se confruntă și din acest motiv arăta așa, ulterior artista și-a revenit.

„Inițial m-am gândit că poate m-a tras curentul sau că poate nu am dormit suficient și am ochii puțin mai umflați, apoi am luat medicamente de alergii, fară efect. Am ajuns la proporțiile pe care le vedeți, doar la față, pentru că la corp, după cum vedeți, nu e nimic schimbat. Mi-am făcut analizele, urmează să primesc rezultatele.

Am făcut investigații. Am un caz puțîn mai special, ceva mai puțin întâlnit, am făcut toate analizele posibile, și cele gentice. Eu am și alte simptome, nu este doar umflătura la față, doar că asta e cea mai vizibilă”, spunea Xonia anul trecut.

VEZI ȘI CÂND SE ÎNTOARCE GINA PISTOL LA „CHEFI LA CUȚITE”. PREZENTATOAREA VA AVEA UN NOU COLEG ÎN EMISIUNE