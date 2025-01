Yamato Zaharia, pe mâna medicului estetician! Vrea să îşi schimbe total înfăţişarea, dar… „Dacă nu îmi place îl provoc în RXF și îl termin acolo”

Știți cum se spune: „new year, new me”. Eh, pe același principiu a mers și Yamato Zaharia, care vrea să exceleze din toate punctele de vedere. De data aceasta, campionul nostru ne-a dat o veste șoc! Vrea să își facă o schimbare de look de zile mari, la care nimeni nu se aștepta! Celebrul luptător vrea să-și facă implant de păr, la îndemnul fanilor săi, care i-au sugerat în repetate rânduri că ar fi o variantă bună pentru el. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, sportivul dezvăluie ce l-a determinat să ia această decizie, dar a apelat și la niscaiva amenințări, în cazul în care rezultatul final nu va fi cel dorit. Având în vedere faptul că toată procedura va avea loc prin intermediul amicului său din RXF, Teo Simuț, acesta din urmă va fi tras la răspundere, chiar în cușcă, dacă noua podoabă capilară a luptătorului nu o să corespundă exigențelor sale.

Yamato Zaharia vrea să rupă și mai multe inimi anul acesta. Așadar, are un plan bine pus la punct, în ceea ce privește aspectul fizic. Nu că ar avea nevoie de îmbunătățiri, însă pe lista lucrurilor de bifat se află implantul de păr și o nouă serie de tatuaje. Campionul nostru va fi supus unei intervenții în Turcia zilele următoare, în urma căreia sportivul speră să se poată bucura de o podoabă capilară de invidiat. În caz contrar, Yamato are ac de cojocul celor care se ocupă de acest lucru, își va regla conturile chiar în RXF.

Luptătorul spune că lipsa părului nu reprezenta un complex pentru el, ba dimpotrivă, îi era mai ușor, pentru că nu mai avea grija aranjatului zi de zi. Însă, la insistențele amicului său, celebrul sportiv a luat decizia de a face acest pas. Acum, nu rămâne decât să așteptăm și să vedem cum va arăta noul Yamato.

Yamato Zaharia își face implant de păr în Turcia

Luptătorul vrea să devină de nerecunoscut! Toată lumea s-a obișnuit cu imaginea lui Yamato Zaharia de până acum, însă mulți s-au întrebat oare cum i-ar sta cu o podoabă capilară deasă, demnă de reclamele la produse pentru păr. Așadar, sportivul și-a luat inima în dinți și va merge zilele următoare să își facă implant de păr în Turcia.

„A venit clipa schimbării. Teo Simuț, cunoscut în RXF drept „Al Capone”, sau „piticul bătrân”, care a luptat cu Dustinel și Butucel, este consultant manager la o clinică din Turcia și mi-a spus încă de anul trecut că vrea să mergem în Istanbul, să îmi aducă cea mai bună echipă de medici și să îmi facă cea mai bună procedură de implant de păr. I-am spus că nu este un complex de inferioritate pentru mine, dacă îmi doream, până acum puteam să îmi pun. Nu cred că este un dezavantaj pentru mine, toată lumea îmi spunea pe rețelele de socializare că nu am păr, că ar trebui să îmi pun, dar eu sunt mulțumit de felul în care arăt. Nu consider că am nevoie de vreo intervenție neapărat care să mă facă să fiu mai frumos, cred că bărbatul trebuie să fie puțin mai frumos ca ăla întunecat. Dar am zis că dacă tot m-a bătut la cap, să merg, dacă nu îmi place cum îmi pune gazonul pe chelie, îl provoc în RXF și îl termin acolo.

Voi sta acolo patru zile, am înțeles că va urma o perioadă de recuperare de patru săptămâni, în care trebuie să nu fac efort fizic, trebuie să am grijă, să ud gazonul, să se prindă acolo cum trebuie. Îmi doresc ca până la finalul lunii februarie să îmi tatuez și picioarele, ca să termin și eu cu lucrurile astea. Așadar, de ziua mea o să-mi pun părul pe bigudiuri, ca să nu-mi mai spună lumea că sunt chel, o fac și pe asta. Pentru mine era mai bine așa, pentru că nu aveam timp să stau să îmi fac părul, să mă dau cu gel, cu pudră, cu ce-și mai dau bărbații pe cap. Dar dacă prietenul meu s-a oferit, este perfect pentru mine, pentru că, așa cum am mai spus, dacă nu îmi place ceva, pot să mă răzbun pe el în cușcă”, a declarat Yamato Zaharia pentru CANCAN.RO.

