Zanni, imagini îngrijorătoare de pe patul de spital. Ce a pățit, de fapt

De: Irina Vlad 14/01/2026 | 22:28
Zanni, imagini îngrijorătoare de pe patul de spital. Ce a pățit, de fapt
Zannidache a trecut printr-o intervenție chirurgicală serioasă. Fostul câștigător de la Survivor nu s-a lăsat până când nu le-a arătat prietenilor virtuali prin ce trece, chiar de pe patul de spital, la scurt timp după ce s-a trezit din anestezie. 

După ce a decis să dispară din spațiul public, cel puțin o vreme, Zannidache a revenit în „forță” și și-a prezentat cea mai recentă realizare personală: o intervenții chirurgicală la nas. Curajos, neînfricat și încrezător în cadrele medicale, acesta le-a arătat prietenilor virtuali câteva imagini direct de pe patul de spital din secția ORL a unui spital.

Zanni a fost operat la nas

Zanni a suferit o intervenție chirurgicală la nas, așa cum se poate observa în imaginile încărcate de el pe social media. Bandajat la nas, pe patul de spital, cu o stare de spirit bună, fostul câștigător de la Survivor nu oferit niciun fel de detaliu despre operație, însă a dat de înțeles că este pe mânini bune: ”Carmen, șefa ORL”, a scris în dreptul imaginilor cu el.

„Multă sănătate. Domnul să te ajute.

Hai că nu degeaba ești The last man standing! Pentru mine și pentru mulți alții vei fi mereu Zanni Supraviețuitorul! Fii tare, vei fi bine, recuperare ușoară

Domnul să fie cu tine suflet bun ! Multă sănătate!

Îți doresc multă sănătate și însănătoșire grabnică!

Aprob! Și mie mi-a reparat nasul Carmen. Altă viață.

Însănătoșire grabnică.

Bunul Dumnezeu să-ți dea sănătate și putere, pace în inimă”, au fost o parte din comentariile pe care Zanni le-a primit.

Zanni, primele imagini de pe patul de spital/ sursă foto: Instagram

De ce s-a retras Zanni din lumina reflectoarelor

În urmă cu ceva timp, Zanni le-a mărturisit prietenilor virtuali că are de gând să își îndrepte atenția către propria dezvoltare spirituală și personală. Într-o intervenție pe TikTok, acesta a dat de înțeles că faima și notorietatea câștigate de-a lungul anilor i s-ar fi urcat la cap, cum s-ar zice. Din această cauza, după o analiză mai amplă a propriilor valori și credințe, Zanni a decis să dispară din lumina reflectoarelor, cel puțin o perioadă.

„Am dispărut din lume să zic așa. Nu mai simțeam nevoia cumva să bag în sufletul meu gloria sau aplauzele. Nu neapărat că nu apreciez oamenii care m-au aplaudat, care m-au susținut. Îi iubesc și știu că m-au iubit ei primii, de fapt. La ei cumva, iubirea lor m-a schimbat pe mine, mi-a dat seama că totul este trecător. Am văzut foarte multe persoane publice care s-au dus puțin în cap cu toată faima asta și cumva cam asta am făcut și eu, cum ar veni.

Părea că mă duc într-o direcție nașpa. După primele valuri de faimă nu m-am dus într-o direcție pozitivă și cumva mă mustram eu pe mine, în sinea mea. M-a mustrat și lumea, mă întrebau de ce mă înjur, de ce fac ce fac. Continuam pe calea mea, să zic așa”, a spus Zanni pe TikTok.

Imagini inedite cu Zanni: a mers pe străzile orașului, propovăduind cuvântul Domnului! „Iisus este rege”

Zanni spune ce s-a întâmplat, de fapt, între el și Alex Velea, după ce s-a pocăit în Irlanda: ”Am fost o pacoste, regret!”

