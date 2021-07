Zanni, mărturisiri halucinante în fața dansatoarei Elena Marin! Fosta concurentă de la Survivor România a povestit episodul rușinos: “Folosește inteligența în mod negativ”

Zanni i-a făcut câteva mărturisiri halucinante dansatoarei Elena Marin la scurt timp după ce a părăsit Consiliul de la “Survivor România”. Dezamăgită și, totodată, profund rănită de controversatul artist, fosta concurentă a show-ului de la Kanal D a decis să povestească episodul rușinos trăit la scurt timp după ce a fost eliminată din competiția care se filmează în Republica Dominicană. În seara aceasta, de la ora 20:00, va avea loc finala “Survivor România” 2021.

Zanni, protagonist într-un episod rușinos cu Elena Marin

Elena Marin susține că Zanni este un bărbat foarte inteligent, însă, din nefericire, o folosește în scopuri total nepotrivite. Cântărețul, pe numele real Hubert Edmond Zannidache, s-a calificat în ultima cursă de la “Survivor România” 2021, alături de Marius Crăciun şi Andrei Dascălu.

“Lucrurile între mine și Zanni stau așa cum le-ați văzut. I-am spus: «Baftă!» la final. E clar că fiecare și-a jucat cartea și oamenii, care de fapt au vrut să scoată în evidență că aș fi falsă sau că am anumite strategii, de fapt merg pe ideea că hoțul strigă hoțul. Are o inteligență foarte mare, asta recunosc, dar e o inteligență distructivă, pe care o folosește în scopuri negative. E normal să avem oameni care ne plac și oameni care nu ne plac. Există posibilitatea ca lucrurile să se schimbe între noi când ne vom întoarce acasă, dar tind să cred că este mică.

Atunci când Zanni a venit la mine, inclusiv la acea recompensă, eu m-am bucurat foarte tare. Îmi place să răspund la răutate cu bunătate, îmi place să trec cu vederea, să nu tin ranchiună. Când m-a ales pe mine, am crezut că lucrurile se vor schimba, apoi mi-am dat seama că lucrurile nu vor fi asa, a fost ca si cum noi nu am fost acolo, noi nu am impartit aceeasi bucurie”, a declarat Elena Marin pentru wowbiz.ro.

Ulterior, în cadrul interviului, dansatoarea a dezvăluit episodul rușinos în care Zannidache a jucat rolul principal… negativ, însă! Sexy șatena susține că artistul i-a spus în față că se bucură că a părăsit competiția și că strategiile sale nu au dat roade.

“Ceea ce a fost cel mai dureros a fost că după ce am părăsit Consiliul am suferit, am plâns, mi-a părut foarte rău. El m-a văzut, a ieșit din sala de Consiliu și a spus: «Mă bucur că ai plecat, nu ți-au ieșit strategiile și nu ai de ce să te mai prefaci». E trist. Cred că era mai frumos să se abțină, să nu spună nimic. Asta m-a deranjat.

Am crezut despre el că e inteligent, dar foloseste inteligenta in mod negativ, că este răutăcios. Nu am inteles ce anume l-a deranja la mine, de unde a pornit cearta”, a precizat Elena Marin, conform sursei citate.

Mesajul postat pe Instagram de Elena Marin după eliminarea de la “Survivor România”

Elena Marin a fost eliminată de la “Survivor România” în cadrul ediției difuzată pe 8 iulie la Kanal D, iar ieri, 9 iulie, a avut acces la telefon și a decis să publice câteva gânduri despre experiența trăită în Republica Dominicană.

“✨ Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru fiecare gând, vot, moment de susținere! Vă doresc înzecit! ?? Noi am știut întodeauna că voi, publicul, sunteți «Survivor România» 2021. #PanaLaCapat @survivorromania.oficial”, a scris fosta asistentă TV a lui Mihai Morar pe contul ei de Instagram când a făcut postarea de mai jos.

