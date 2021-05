Zanni, „pus la punct” de o Faimoasă, la Survivor. Gestul surpriză al Irishei, înainte să părăsească competiția: „Le-am zis băieților că...”

Irisha de la Faimoși a părăsit competiția Survivor România, după ce a fost nominalizată cu șase voturi în primul Consiliu al săptămânii, ca mai apoi să adune cele mai puține voturi din partea telespectatorilor.

Înainte de a părăsi competiția, Irisha a făcut un gest care a uimit pe toată lumea. Deși au existat conflicte între brunetă și coechipierii săi, Zanni și Sebastian,

finalista „Bravo, ai Stil!” a susținut că nu este un care poartă ranchiună și i-a îmbrățișat pe cei doi Faimoși, în ciuda faptului că i-a acuzat că ar fi jignit-o, în ultima vreme, în tabără.

„Asta este. Am visat acest moment. S-a terminat, îmi pare rau, pentru că avem chestii de demonstrat pe traseu. Din punct de vedere social nu a fost să fie, nu ne-am înțeles, nu am rezonat la glume, la felul nostru de a fi. Am crescut în lumi diferite, gândim diferit. Le-am zis băieților că orice ar fi îmi sunteți dragi. Survivor este experiența vieții mele.

Nu am crezut că pot fi copilul junglei, să trăiesc cu reptile și insect. Este cel mai tare proiect din viața mea. Sunt fericită că am făcut parte din acest proiect, îmi pare rău că plec acasă, dar asta e. O să le povestesc tuturor că Survivor e deosebit, afli lucruri noi despre tine. E altceva”, a declarat Irisha, înainte să plece de la Survivor România, la Kanal D.

„Am fost victima unei strategii”

Irisha susține că a fost victima unei strategii de vot pe criterii sociale. Bruneta spune că echipa Faimoșilor este împărțită în două bisericuțe: grupul lui Zanni și cel al lui Culiță Sterp, din care se spune că ar fi făcut și ea parte.

„Am zis că acum două săptămâni se nominaliza sportiv, acum se nominalizează pe social dintr-odată. Acum o săptămână au început băieții, Sebi și Zanni, Ralucuța, Ralucuța, nu știu ce conturi reglează ei și nu mă interesează.

Faptul că nu sunt de acord cu ei sau nu halesc glumele lor de clasa 8-a îi face pe ei să creadă că am ceva cu ei. Nu, nu am nimic personal cu ei.

Asta e, m-au votat. Cel mai important e că nu e pe criterii sportiv, acolo e bine. Nu ne înțelegem verbal, asta e partea a doua. M-am așteptat, nu sunt șocată, încep să mă obișnuiesc, e a doua oară și sper să mă salveze publicului.

Dacă mă salvează o să le fiu recunoscătoare, dacă plec, o să mă uit din exterior de acasă și o să le zic, fraierilor, că m-ați votat, acum nu mai are cine să aducă puncte, în spirit de glumă”, a completat Irisha la Consiliul de eliminare de la Survivor.

