Zarug și Lorelai Bratu, despre cele mai dificile momente la Asia Express: „A fost greu să…”

Zarug și Lorelai Bratu au devenit rapid unii dintre cei mai îndrăgiţi concurenți de la Asia Express. Invitaţi recent într-o emisiune TV, cei doi au vorbit despre cel mai greu moment pe care l-au întâmpinat în competiţie, dar şi despre motivul care i-a terminat să accepte participarea aventura vieţii lor.

Zarug și Lorelai Bratu se completează perfect deşi nu au o relaţie apropiată. Cei doi au mărturisit că nu au fost prieteni înainte de a participa la Asia Express. Însă pe parcursul timpului totul s-a schimbat.

„Zarug: Ne leagă contractul.

Lorelai Bratu: Noi nu avem o relație strânsă de prietenie, asta ne-a ajutat, adică ne știam din oraș…nu știam că e nebun.

Zarug: Ne știam oarecum, Lorelai mi-a fost și clientă. Mi-a plăcut că e dezinvoltă, asumată și că e una dintre puținele persoane care poate să stea lângă mine fără să intre în pământ. (…)

Zarug: Eu sunt o persoană discretă și reținută, ceea ce pare greu de crezut. Eu am întrebat la semnarea contractului dacă se dorește această variantă a mea discretă, dar mi s-a zis nu.”, au zis cei doi la Neatza cu Răzvan și Dani.

În acelaşi timp designerul a vorbit despre cele mai grele momente pe care le-a întâmpinat în competiţie.

„A fost greu să accept ajutorul oamenilor. Noi am intrat în acest job într-o bulă psihotică, eram într-un joc, o emisiune televizată și apelam la ajutorul unor oameni care asta făceau.

(…) Practic, profitam de bunătatea lor și mi-a fost greu să accept generozitatea și ajutorul”, a zis Zarug.

Zarug a studiat Dreptul

Deşi pasiunea sa l-a făcut să se îndrepte către lumea modei, Zarug a studiat Dreptul. În vremea studenţiei, bărbatul era atras de scenă şi voia să studieze tainele teatrului.

Sfătuit de părinţi, a luat decizia să meargă pe un drum mai sigur, iar după ce a absolvit liceul în Botoșani, a aplicat la Facultatea de Drept.

Zarug a studiat Știința dreptului la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași și are un master în Administrarea Afacerilor, pe care spune că l-a făcut la Ecole Superieure de Gestion Paris.

”Când mi-am expus această idee părinților, maică-mea mi-a zis că o să mor de foame. Le-am golit frigiderele ca să-mi fac rezerve. Așa am ajuns să fac Facultatea de Drept și să o închei. Și să profesez 2 ani ca jurist până când am realizat că asta mă făcea extrem de nefericit. Cum mi-am dat seama că în viață ai două opțiuni, am ales să fac ce vreau”, a mai povestit Zarug la show-ul culinar de la Antena 1.

Sursă foto: Arhivă Cancan