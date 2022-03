Zelenski a părăsit reședința oficială! Unde a plecat președintele Ucrainei

Este ziua 19 de război în Ucraina. Volodimir Zelenski, liderul ucrainean, a părăsit reședința oficială. Acesta s-a îndreptat către un spital din Kiev, unde se află internați mai mulți soldați răniți.

Au trecut 19 zile de când există un conflict armat în Ucraina. Volodimir Zelenski, liderul ucrainean, a părăsit reședința oficială și s-a îndreptat către un spital din Kiev, pentru a-i vizita pe soldații răniți. Este prima oară de la izbucnirea războiului între Rusia și Ucraina când președintele a plecat din reședința sa oficială, notează stirileprotv.ro.

”Președintele Zelenski i-a vizitat pe soldații ucraineni răniți, într-unul dintre spitalele din Kiev. Împreună spre victorie”, se arată în mesajul postat pe Twitter de UATV.

Într-un video se aude cum liderul ucrainean spune: „Însănătoşire grabnică. Vă doresc putere. Sunteţi grozavi!”.

Vezi și CARE ESTE ADRESA EXACTĂ A LUI VOLODIMIR ZELENSKI? PREŞEDINTELE UCRAINEI, DECLARAŢIE DE FORŢĂ: „NU ÎMI ESTE FRICĂ”

President #Zelensky visited #Ukraine‘s wounded soldiers in one of #Kyiv‘s hospitals. Together to the victory!#StandWithUkraine #StopWar #StopPutin #StopRussia pic.twitter.com/igLva0n5ec

— UATV English (@UATV_en) March 13, 2022