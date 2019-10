Zi mare pentru Florin Salam. Manelistul împlinește 40 de ani. Ce mesaj i-a transmis Roxana Dobre

Florin Salam schimbă, pe 1 octombrie, prefiul. Celebrul cântăreț de muzică de petrecere împlinește 40 de ani, iar partenera sa de viață, Roxana Dobre i-a transmis un mesaj emoționant.

“La mulți ani fericiți, soțul meu drag. Îți doresc multă putere si multă sănătate. ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ Te iubesc ❤ Te iubesc ❤”, a scris Roxana Dobre pe o rețea de socializare.

“Are probleme cu ficatul și…”

Mulți s-au întrebat de ce artistul a luat decizia de a se retrage, o vreme, din lumina reflectoarelor. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a luat legătura cu o persoană din anturajul lui Florin Salam, iar dezvăluirile sunt absolut cutremurătoare. Celebrul cântăreț de muzică de petrecere ar avea grave probleme de sănătate și urmează să fie operat . “Nu am mai vorbit cu Florin de câteva zile. Nu mai știe nimeni nimic de el. Din ce am înțeles, ar fi internat la spital, are probleme cu ficatul și va fi operat”, a declarat, recent, un apropiat de-ai manelistului.

În ultima vreme, Florin Salam nu a mai apărut în public, iar fanii săi speră ca artistul să depășească această cumpănă din viața sa. Îi așteaptă, cu mare nerăbdare, concertele și, cu siguranță, Florin Salam – ”Regele manelelor” – dorește o grabnică revenire pe scenă.