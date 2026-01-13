Zodia „blestemată” de rune în ianuarie 2026. Va afla un adevăr tulburător, care îi va schimba sensul vieții, potrivit lui Mihai Voropchievici

Taurii sunt puși în fața adevărului. Chiar dacă nu suportă prea ușor această etapă, se simt eliberați. Realitatea este alta decât o știau, dar nativii trebuie să se conformeze. Mihai Voropchievici crede că Taurii se află în fața multor schimbări.

Direcția pe care o urmează acum, fie pe plan personal, fie sentimental, poate schimba multe în viața lor. Au trecut prin multe, dar acum vine testul suprem. Văd limpede și acționează așa cum simt. Taurii ar trebui să profite la maximum de această perioadă și să facă mișcări îndrăznețe în carieră, cum ar fi începerea unei activități secundare sau a unei noi afaceri, iar asta înainte de 2 iunie 2026.

Zodia „blestemată” de rune în ianuarie 2026

Zodia Taur simbolizează puterea, perseverența și forța. Semn de Pământ, Taurul adoră natura și se simte legată de ea, de aceea nu se dă în vânt după viața la oraș sau zone aglomerate. Taurul este o persoană de încredere, dar se lasă deseori dominat de încăpățânare. Vrea ca totul să fie ca el. Iubește confortul și nu îi plac schimbările bruște. Este hotărât și muncitor, dar poate fi posesiv, lent în decizii și supărăcios.

Femeile din Taur sunt elegante și rafinate și pun mare preț pe lux. Sunt protectoare cu partenerul și oricând gata să își ajute un prieten. Sunt romantice și atente la nevoile celui de lângă ele și fac totul cu multă pasiune. Țin ca în viața lor să existe un echilibru și ezită să facă alegeri în care nu se regăsesc.

Mihai Voropchievici, despre evoluția Taurului

Mihai Voropchievici trasează evoluția Taurlui în următoarea perioadă. Multe zodii ajung în fața testului suprem, dar Taurul are o perioadă benefică. Iluziile se distramă, dar Taurul luptă pentru adevăr.

„Kenaz, runa adevărului și a clarității, guvernează viața Taurilor. În această săptămână ies la lumină informații importante, unele chiar șocante. Se risipesc iluzii, se dezvăluie intenții ascunse, iar Taurii sunt obligați să privească realitatea fără ocolișuri. Chiar dacă adevărul poate răni, el vine ca o eliberare. Deciziile luate acum pot schimba radical direcția profesională sau personală. Este momentul să vedeți limpede și să acționați în cunoștință de cauză”, spune Mihai Voropchievic.

