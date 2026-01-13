Acasă » Știri » Zodia „blestemată” de rune în ianuarie 2026. Va afla un adevăr tulburător, care îi va schimba sensul vieții, potrivit lui Mihai Voropchievici

Zodia „blestemată” de rune în ianuarie 2026. Va afla un adevăr tulburător, care îi va schimba sensul vieții, potrivit lui Mihai Voropchievici

De: Simona Tudorache 13/01/2026 | 17:22
Zodia blestemată de rune în ianuarie 2026. Va afla un adevăr tulburător, care îi va schimba sensul vieții, potrivit lui Mihai Voropchievici

Taurii sunt puși în fața adevărului. Chiar dacă nu suportă prea ușor această etapă, se simt eliberați. Realitatea este alta decât o știau, dar nativii trebuie să se conformeze. Mihai Voropchievici crede că Taurii se află în fața multor schimbări.

Direcția pe care o urmează acum, fie pe plan personal, fie sentimental, poate schimba multe în viața lor. Au trecut prin multe, dar acum vine testul suprem. Văd limpede și acționează așa cum simt. Taurii ar trebui să profite la maximum de această perioadă și să facă mișcări îndrăznețe în carieră, cum ar fi începerea unei activități secundare sau a unei noi afaceri, iar asta înainte de 2 iunie 2026.

Zodia „blestemată” de rune în ianuarie 2026

Zodia Taur simbolizează puterea, perseverența și forța. Semn de Pământ, Taurul adoră natura și se simte legată de ea, de aceea nu se dă în vânt după viața la oraș sau zone aglomerate. Taurul este o persoană de încredere, dar se lasă deseori dominat de încăpățânare. Vrea ca totul să fie ca el. Iubește confortul și nu îi plac schimbările bruște. Este hotărât și muncitor, dar poate fi posesiv, lent în decizii și supărăcios.

Femeile din Taur sunt elegante și rafinate și pun mare preț pe lux. Sunt protectoare cu partenerul și oricând gata să își ajute un prieten. Sunt romantice și atente la nevoile celui de lângă ele și fac totul cu multă pasiune. Țin ca în viața lor să existe un echilibru și ezită să facă alegeri în care nu se regăsesc.

Mihai Voropchievici, despre evoluția Taurului

Mihai Voropchievici trasează evoluția Taurlui în următoarea perioadă. Multe zodii ajung în fața testului suprem, dar Taurul are o perioadă benefică. Iluziile se distramă, dar Taurul luptă pentru adevăr.

„Kenaz, runa adevărului și a clarității, guvernează viața Taurilor. În această săptămână ies la lumină informații importante, unele chiar șocante. Se risipesc iluzii, se dezvăluie intenții ascunse, iar Taurii sunt obligați să privească realitatea fără ocolișuri. Chiar dacă adevărul poate răni, el vine ca o eliberare. Deciziile luate acum pot schimba radical direcția profesională sau personală. Este momentul să vedeți limpede și să acționați în cunoștință de cauză”, spune Mihai Voropchievic.

CITEȘTE AICI previziunile pentru toate zodiile!

Citește și: Top 4 zodii care aduc magie în viața celorlalți. Prezența lor schimbă atmosfera fără efort

Citește și: Zodiile protejate de Univers până în martie 2026. Au parte de stabilitate și scapă de toate grijile

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Stupoare totală: ce va difuza PRO TV în locul emisiunii La Măruță! Cătălin Măruță sigur s-a amuzat copios de „strategie”
Știri
Stupoare totală: ce va difuza PRO TV în locul emisiunii La Măruță! Cătălin Măruță sigur s-a amuzat copios…
Câți bani a primit Cătălin Măruță de la PRO TV în cei 18 ani. Suma este uriașă
Știri
Câți bani a primit Cătălin Măruță de la PRO TV în cei 18 ani. Suma este uriașă
Cum ne putem proteja de frig? Recomandările Ministerului Sănătății
Mediafax
Cum ne putem proteja de frig? Recomandările Ministerului Sănătății
Bătrân MORT de frig în casă! Se întâmplă în România lui ianuarie 2026
Gandul.ro
Bătrân MORT de frig în casă! Se întâmplă în România lui ianuarie 2026
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Președintele care a dat lovitura cu transferul lui Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale
Adevarul
Președintele care a dat lovitura cu transferul lui Mutu, asasinat la înmormântarea mamei...
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus...
Cel mai mare iceberg din lume devine albastru – Oamenii de știință avertizează: „Dezintegrarea completă, peste câteva zile”
Mediafax
Cel mai mare iceberg din lume devine albastru – Oamenii de știință avertizează:...
Parteneri
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care...
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV
Click.ro
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje...
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri: „Ar fi fost o țintă pentru dronele ucrainene”
Digi 24
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri:...
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”
Digi24
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti....
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii au descoperit rețeta de succes
Promotor.ro
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Un telefon Mate XT, supus unor teste brutale. Este mai rezistent decât Samsung TriFold? – VIDEO
go4it.ro
Un telefon Mate XT, supus unor teste brutale. Este mai rezistent decât Samsung TriFold? –...
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Bătrân MORT de frig în casă! Se întâmplă în România lui ianuarie 2026
Gandul.ro
Bătrân MORT de frig în casă! Se întâmplă în România lui ianuarie 2026
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Stupoare totală: ce va difuza PRO TV în locul emisiunii La Măruță! Cătălin Măruță sigur s-a ...
Stupoare totală: ce va difuza PRO TV în locul emisiunii La Măruță! Cătălin Măruță sigur s-a amuzat copios de „strategie”
Câți bani a primit Cătălin Măruță de la PRO TV în cei 18 ani. Suma este uriașă
Câți bani a primit Cătălin Măruță de la PRO TV în cei 18 ani. Suma este uriașă
De ce susține Gabriela Cristea că a plecat Cătălin Măruță de la PRO TV! L-a dat de gol
De ce susține Gabriela Cristea că a plecat Cătălin Măruță de la PRO TV! L-a dat de gol
Fanii emisiunii La Măruță l-au taxat aspru pe Cătălin Măruță după plecarea de la PRO TV! Mesajele ...
Fanii emisiunii La Măruță l-au taxat aspru pe Cătălin Măruță după plecarea de la PRO TV! Mesajele curg fără oprire: „Arogant și plin de el”
Cătălin Măruță, ofertat după plecarea de la PRO TV. Anunțul oficial al prezentatorului „La Măruță”
Cătălin Măruță, ofertat după plecarea de la PRO TV. Anunțul oficial al prezentatorului „La Măruță”
A murit Cătălin Ionescu: „Cu o durere fără margini vă anunț că fratele meu geamăn s-a stins ...
A murit Cătălin Ionescu: „Cu o durere fără margini vă anunț că fratele meu geamăn s-a stins din viață”
Vezi toate știrile
×