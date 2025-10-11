Zodia care își va găsi „jumătatea” până la sfârșitul anului 2025. Cristina Demetrescu: „Caută iubirea, chiar și familii noi”

Cristina Demetrescu a făcut previziuni astrale pentru întreaga perioadă a anului. Dacă unele zodii vor avea parte de momente în care trebuie să ia decizii dificile sau altele vor trece prin despărțiri dureroase, există un nativ norocos al zodiacului care își va găsi jumătatea. Vrei să știi dacă este vorba despre zodia ta? Află în rândurile de mai jos!

Finalul de an vine cu schimbări radicale pentru majoritatea zodiilor. Afaceri noi, contracte, relații și rupturi, poate chiar începutul unei vieți complet noi pentru anumiți nativi ai zodiacului.

Zodia care își va găsi „jumătatea” până la sfârșitul anului 2025

Ei bine, zodia Pești se bucură de noroc pe plan sentimental, iar astrele îi surâd în acest final de an. Conform celebrului astrolog, „Jupiter în Rac îi susține pe cei care caută iubirea, chiar și familii noi.”

Așadar, soarele va ieși și pe strada acestor nativi, după o perioadă în care au așteptat să își întâlnească marea iubire sau să formeze un cuplu cu o persoană care există deja în viața lor, dar se află în faza de cunoaștere. Până la finalul acestui an, universul îi va face pe Pești să își deschidă sufletul și să primească în viața lor iubirea.

Zodii incompatibile cu Pești

Peștii sunt cunoscuți pentru caracteristicile lor specifice: sunt iubitori, familiști și sensibili. Cu toate astea, există zodii lângă care au șanse mici de reușită în cuplu.

Cu toate că au o compatibilitate ridicată cu majoritatea zodiilor, acești nativi nu se înțeleg prea bine în cuplu cu fecioară, berbec și vărsător.

În timp ce ei sunt niște visători, accentul pus pe fiecare detaliu al Fecioarei s-ar putea sa îi scoată din minți. De asemenea, Berbecul și Peștii nu se vor înțelege din cauza inițiativei zodiei de foc de a prelua controlul mereu.

Când vine vorba de relația Vărsător- Pești, rațiunea care ghidează zodia de aer nu este compatibilă cu sentimentele care ghidează zodia de apă, iar acest lucru le poate crea dificultăți.

