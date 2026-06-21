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Zodia care rămâne însărcinată vara asta, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „Runa Ingwaz semnalează fertilitate și noi începuturi”

De: Anca Chihaie 21/06/2026 | 16:33
Zodia care rămâne însărcinată vara asta, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: Runa Ingwaz semnalează fertilitate și noi începuturi
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A doua jumătate a anului 2026 este asociată, în interpretările runelor, cu o perioadă de transformări importante pentru toate zodiile. Simbolurile nordice sunt considerate de pasionații acestui domeniu instrumente de ghidare spirituală, iar mesajele atribuite lor vorbesc despre încheierea unor etape vechi și începutul unor capitole complet noi în viața multor persoane.

Potrivit interpretărilor realizate pentru intervalul iunie – decembrie 2026, energia acestei perioade favorizează schimbările profunde, evoluția personală și consolidarea relațiilor de familie. Pentru unele semne zodiacale, accentul cade pe dezvoltarea profesională, în timp ce pentru altele sunt evidențiate aspectele sentimentale și cele legate de viața personală.

Zodia care rămâne însărcinată vara asta

Potrivit numerologului Mihai Voropchievici, printre zodiile care ies în evidență se află Racul, semn căruia îi este asociată runa Ingwaz. În simbolistica runelor, aceasta este considerată una dintre cele mai puternice reprezentări ale fertilității, regenerării și continuității. De-a lungul timpului, Ingwaz a fost privită ca un simbol al creșterii, al familiei și al apariției unor oportunități care schimbă cursul vieții.

În cazul nativilor Rac, a doua jumătate a anului poate aduce evenimente importante în plan familial. Pentru unele persoane, această energie ar putea coincide cu dorința de a întemeia o familie sau cu apariția unui copil. Pentru altele, simbolul fertilității poate avea un sens mai larg, fiind legat de dezvoltarea unor proiecte personale, de lansarea unei afaceri sau de concretizarea unor planuri începute în trecut, potrivit livetext.ro

Interpretările runice nu limitează semnificația fertilității exclusiv la apariția unei sarcini. În multe tradiții, acest simbol este asociat și cu nașterea unor idei noi, cu succesul în activități creative și cu oportunitatea de a construi ceva durabil. Din acest motiv, nativii Rac pot simți că lunile următoare reprezintă momentul potrivit pentru a face pași importanți într-o direcție pe care și-o doresc de mult timp.

Perioada verii, în special lunile iulie și august, este considerată una dintre cele mai favorabile pentru luarea unor decizii cu impact pe termen lung. În acest interval pot apărea schimbări legate de locuință, familie sau relația de cuplu, iar multe dintre acestea pot avea efecte pozitive asupra viitorului.

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