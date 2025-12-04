Zodia care riscă să se îmbolnăvească pe 4 decembrie 2025. Atenție, semnele nu mint

Horoscop 4 decembrie. Energia zilei îți poate rescrie planurile. Iar zodiile simt astăzi schimbări în dragoste, bani, carieră și starea de spirit.

Berbec — 21 martie – 20 aprilie

Azi ai o energie care te împinge să spui exact ce simți, iar în dragoste asta clar nu trece neobservat. Un detaliu financiar îți aduce o mică satisfacție, genul care confirmă că ești pe drumul bun. La job spui un adevăr direct, dar util, iar colegii văd în tine omul care pune lucrurile în mișcare. Starea ta e bună, doar ai grijă să nu alergi după prea multe deodată.

Taur — 21 aprilie – 21 mai

În dragoste preferi calmul, dar azi cineva insistă să-ți atragă atenția și reușește. Financiar, te lămurești în legătură cu ceva ce ai tot amânat, iar asta îți dă o ușoară senzație de control. Pe plan profesional nu se schimbă multe, dar un pas mic făcut acum te scutește de bătăi de cap mai târziu. Te simți bine, doar un pic încărcat de gânduri.

Gemeni — 22 mai – 21 iunie

Mintea îți fuge în toate direcțiile și asta se vede și în dragoste, unde o conversație normală devine brusc interesantă. Banii vin sau pleacă repede, dar tu ai inspirația să iei decizia corectă. La job ești surprinzător de eficient, ai un ritm ideal. Fizic ești bine, doar să nu uiți să te oprești din când în când, altfel ai putea avea grave probleme de sănătate, pe viitor. Pauzele lungi și dese, știi tu!

Rac — 22 iunie – 22 iulie

Ești sensibil azi,tipic rac, iar în dragoste te atinge chiar și un gest mic, dar sincer. În zona financiară descoperi cum să eviți o cheltuială inutilă și simți imediat ușurare. La serviciu cineva apreciază în tăcere eforturile tale, chiar dacă nu o spune direct. Starea emoțională fluctuează puțin, ca fazele lunii.

Leu — 23 iulie – 22 august

Ai un farmec natural, iar în dragoste atragi reacții chiar fără să încerci. Financiar, prinzi un impuls pozitiv pentru o decizie mai curajoasă. În carieră ți se cere opinia și reușești să influențezi direcția discuției fără să depui efort. Fizic te simți bine! Toate pânzele sus!

Fecioară — 23 august – 22 septembrie

În plan afectiv pari mai deschis decât în mod normal și cineva prinde curaj să se apropie. Mare atenție totuși! Banii se armonizează după o mică ajustare în planurile tale. Profesional ești nevoit să improvizezi, dar exact asta te scoate din impas. Te simți ok, doar un pic surescitat de ritmul zilei.

Balanță — 23 septembrie – 22 octombrie

În dragoste, o situație ambiguă devine mai clară și îți aduce un fel de liniște. Finanțele sunt stabile dacă te ții de planul făcut. La job ai ocazia să clarifici o neînțelegere înainte să se complice. După atâta muncă un pic de sală ți-ar da echilibru.

Scorpion — 23 octombrie – 21 noiembrie

Simți adevărul înainte să fie spus, iar asta îți folosește în dragoste. La bani ai un instinct impecabil și te feresti de o alegere neinspirată. În carieră remarci un detaliu ignorat de ceilalți, iar asta te pune într-o poziție bună, așa cum le place Scorpionilor. Starea ta mentală e limpede și stabilă.

Săgetător — 22 noiembrie – 21 decembrie

Azi radiezi, iar în dragoste asta se traduce în conversații plăcute sau un mesaj așteptat. Pe zona financiară finalizezi ceva mic, dar bine că s-a terminat! La job inițiativa ta te împinge în față, chiar dacă nu urmăreai asta. Energie ai, doar că te poate lua valul.

Capricorn — 22 decembrie – 19 ianuarie

În dragoste primești o confirmare discretă care îți întărește încrederea. Cu banii stai mai bine decât ai impresia, nu te mai zgârgi! Profesional rezolvi o problemă care te apăsa de mult! Te simți bine, doar poate un pic încordat. Se recomandă masaj.

Vărsător — 20 ianuarie – 18 februarie

În dragoste apare o discuție neașteptat de profundă care schimbă tonul zilei. Posibil ceartă. Finanțele sunt într-un impas total, ai golit portofelul pentru sărbători.. La serviciu, un pic de creativitate ar fi de dorit. Te simți clar și coerent, în ciuda apăsărilor generale.

Pești — 19 februarie – 20 martie

Azi ești sensibil, dar într-un mod cald, iar dragostea vine printr-un gest delicat. Dacă vine vorba de bani, vezi o soluție simplă pe care nu o observai până acum. La locul de muncă intuiția te ajută să navighezi prin ape tulburi. Starea ta e liniștită, cu un echilibru plăcut.

