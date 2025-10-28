Acasă » Știri » Zodia care se desparte de partener la finalul anului 2025. Astrele le spulberă iubirea!

Zodia care se desparte de partener la finalul anului 2025. Astrele le spulberă iubirea!

De: Alina Drăgan 28/10/2025 | 09:22
Finalul anului 2025 vine cu un context astral destul de dificil pentru anumiți nativi. Tensiunile acumulate și compromisurile repetate îi fac pe unii să explodeze. Mai mult, viața amoroasă a acestora ajunge într-un moment de impas, iar finalul de an ar putea aduce și terminarea unei relații sau un divorț. Care este zodia pentru care urmează mari schimbări din punct de vedere sentimental?

Tranzitele planetare din ultimele luni ale anului, în special influența lui Pluto și Saturn, aduc o energie intensă de transformare pentru Balanțe. Finalul de an va aduce o perioadă agitată pentru acești nativi, care poate culmina cu sfârșitul unei povești de iubire. Nativii trebuie să fie atenție la sentimentele lor și să își urmeze inima.

Balanțele sunt guvernate de Venus, planeta iubirii și a armoniei. Deși acești nativi caută mereu echilibrul și liniștea, finalul de an o să îi pună într-un context agitat și îi va forța să își înfrunte temerile, dar și sentimentele. Urmează o perioadă ce va aduce schimbări importante pentru acest semn zodiacal.

Pentru unii nativi, relația de cuplu a ajuns în impas. Deși până acum au evitat problema și au încercat să facă lucrurile să funcționeze, Balanțele nu mai au unde fugi. Trebuie să își înfrunte sentimentele și să decidă dacă merită să continue relația sau să înceapă un nou capitol.

Saturn în Pești vine cu lecții importante, de maturitate emoțională pentru Balanțe. Cei care se află într-un mariaj pot simți o presiune copleșitoare și nevoia de eliberare. Nu este exclus un divorț sau o separare pe termen lung. Cert este că Balanțele nu mai au ce face, iar la final de an trebuie să își înfrunte temerile.

Însă, deși se vor simți copleșiți din punct de vedere sentimental, acești nativi nu trebuie să dispere. Cei care își doresc cu adevărat pot evita criza emoțională și o pot transforma într-un nou început. Fie că se despart de partener sau își revizuiesc din temelii relația de cuplu, Balanțele trebuie să treacă prin această transformare.

Totuși, perioada dificilă le va aduce în final liniște și senzația de eliberare. Este momentul schimbării pentru Balanța și, deși poate nu va părea la început, totul se va întoarce în favoarea lor.

×