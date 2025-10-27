Acasă » Știri » Cele 6 zodii care se ceartă cel mai mult cu partenerul. Sunt extrem de vocale în cuplu

Cele 6 zodii care se ceartă cel mai mult cu partenerul. Sunt extrem de vocale în cuplu

De: Alina Drăgan 27/10/2025 | 07:46
Cele 6 zodii care se ceartă cel mai mult cu partenerul. Sunt extrem de vocale în cuplu
Cele 6 zodii care se ceartă cel mai mult cu partenerul

Atunci când vine vorba de conflicte, unii dintre noi suntem mai aprinși ca alții. Unii mai vocali, alții mai răzbunători sau aprigi. Ei bine, se pare ca semnul zodiacal influențează destul de mult aceste caracteristici. Care sunt cele mai certărețe zodii, mai ales atunci când vine vorba despre relația de cuplu? 

Fiecare semn zodiacal aduce în relație propria energie și propriul mod de comunicare. Iar uneori, aceste energii diferite se ciocnesc, iar conflictele apar imediat. Unii dintre nativi sunt mai înclinați către ceartă, iar dacă nimeresc un partener la fel de certăreț scânteile apar imediat. De exemplu, Racul sensibil și Fecioara rațională pot avea destule momente de dezacord. Iată cele 6 zodii care se ceartă cel mai mult cu partenerul.

Berbec

Berbecul este printre cele mai certărețe semne zodiacale. Acești nativi sunt cunoscuți pentru curajul și forța lor. Au un spirit aprins și iubesc competiția, ceea ce poate duce uneori la conflicte cu partenerul. Berbecii au opinii puternice și pot fi încăpățânați când își apără convingerile. De asemenea, acești nativi țin mult la independența lor și se pot enerva dacă partenerul le pune la îndoială ideile sau încearcă să-i controleze.

Taur

La fel de intens ca Berbecii simt și Taurii conflictele. Acești nativi sunt renumiți pentru încăpățânarea și voința lor puternică. Iar această încăpățânare este, de fapt, cauza frecventă a conflictelor cu partenerul. Taurii sunt reticenți la schimbare, iar această rigiditate poate provoca tensiuni, mai ales când vine vorba de decizii importante sau de bani.

Cele 3 zodii care atrag norocul și vor fi răsplătite de Univers pentru bunătatea lor. Protecție specială pentru acești nativi, până la finalul anului
Cele 3 zodii care atrag norocul și vor fi răsplătite de Univers pentru...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Gemeni

Atunci când vine vorba despre Gemeni, aceștia sunt recunoscuți pentru abilitatea de a vedea lucrurile din mai multe perspective. Această adaptabilitate reprezintă un avantaj, dar uneori este și o sursă  generoasă de neînțelegeri. Gemenii pot susține ambele părți ale unei discuții, ceea ce  produce confuzie pentru parteneri. De asemenea, Gemenii iubesc dezbaterile pe diversese teme și nu se feresc să se arunce în discuții contradictorii.

Cele 6 zodii care se ceartă cel mai mult cu partenerul

Leu

În topul zodiilor certărețe se înscrie și Leul. Acești nativi adoră să fie în centrul atenției, iar dacă partenerul nu le oferă suficientă apreciere pot ajunge repede la conflict. Leii pot iniția discuții aprinse dacă se simt neglijați. De asemenea, nativii nu prea suportă să fie contraziși, chiar dacă au dreptate sau nu.

Scorpion

Scorpionii sunt pasionali, intenși și extrem de emoționali. Sunt loiali, dar pot deveni posesivi și geloși, ceea ce duce la certuri. Cei născuți sub acest semn pun mare preț pe încredere și pot deveni suspicioși sau conflictuali dacă bănuiesc că partenerul ascunde ceva. Acești nativi caută mereu transparență, iar dacă nu o găsesc devin acizi și gata oricând de un scandal.

Capricorn

Capricornii sunt ambițioși și practici punând mare accent pe carieră și obiective. Acest lucru poate duce uneori la neînțelegeri, mai ales dacă partenerul se simte neglijat. Acești nativi pot deveni conflictuali dacă simt că partenerul nu le înțelege ambițiile sau nu îi susține. Iar atunci când Capricornii intră în modul de ceartă cu greu se mai pot opri.

Cele 2 ZODII care au parte de un miracol până în decembrie 2025. Jupiter și Pluton le deschid drumul către succes și abundență financiară

Horoscop 27 octombrie 2025. Zodia care se ceartă cu partenerul

Tags:
Iți recomandăm
Anda Adam i-a cam dat fatala lui Joseph la Asia Express. El și-a exprimat public marea dorință, iar ea a râs: „Fiecare cu visul lui”
Știri
Anda Adam i-a cam dat fatala lui Joseph la Asia Express. El și-a exprimat public marea dorință, iar…
Ilie Bolojan, anunțul momentului: ”TVA nu va crește în 2026. Eu sunt un om corect!”
Știri
Ilie Bolojan, anunțul momentului: ”TVA nu va crește în 2026. Eu sunt un om corect!”
Katy Perry şi Justin Trudeau confirmă relaţia! Prima apariţie oficială la Paris, moment de afecțiune în public
Mediafax
Katy Perry şi Justin Trudeau confirmă relaţia! Prima apariţie oficială la Paris, moment...
Cele 3 zodii care atrag norocul și vor fi răsplătite de Univers pentru bunătatea lor. Protecție specială pentru acești nativi, până la finalul anului
Gandul.ro
Cele 3 zodii care atrag norocul și vor fi răsplătite de Univers pentru...
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
Prosport.ro
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare....
Tânără de 23 de ani, găsită moartă după un an. Ultimul ei mesaj a fost către ChatGPT
Adevarul
Tânără de 23 de ani, găsită moartă după un an. Ultimul ei mesaj...
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au intervenit jandarmii
Digi24
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
România după 37 de GUVERNE. Ce am câștigat și ce am pierdut în peste trei decenii de democrație
Mediafax
România după 37 de GUVERNE. Ce am câștigat și ce am pierdut în...
Parteneri
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A slăbit 45 kg și arată superb! Soțul ei e unul dintre cei mai râvniți bărbați
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A...
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
Prosport.ro
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
Click.ro
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
WOWBiz.ro
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la...
Trăim în Post-Alfabetism: Noua tiranie digitală dominată de smartphone și AI. Dacă citești acest mesaj, faci deja parte din Rezistență
Antena 3
Trăim în Post-Alfabetism: Noua tiranie digitală dominată de smartphone și AI. Dacă citești acest mesaj,...
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
Digi 24
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului...
Ce spune Grindeanu, după ce Bolojan i-a spus că ”poate să facă alianță cu AUR
Digi24
Ce spune Grindeanu, după ce Bolojan i-a spus că ”poate să facă alianță cu AUR"
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din...
Cine sunt cei doi turiști care au murit, după ce au căzut în gol sute de metri în Munții Făgăraș! O a treia persoană a fost salvată în ultima clipă
kanald.ro
Cine sunt cei doi turiști care au murit, după ce au căzut în gol sute...
VIDEO Imagini terifiante în Catedrala Neamului! A căzut de la 60 de metri înălțime, lângă intrare
StirileKanalD
VIDEO Imagini terifiante în Catedrala Neamului! A căzut de la 60 de metri înălțime, lângă...
Când va anunța Iancu Sterp sexul copilului? Tânărul a făcut anunțul: “Cred că v-am ținut un pic cam mult pe jar.”
kfetele.ro
Când va anunța Iancu Sterp sexul copilului? Tânărul a făcut anunțul: “Cred că v-am ținut...
Crimă înfiorătoare: un bărbat de 41 de ani și-a împușcat iubita și pe cei doi băieți ai acesteia. FILMUL complet al tragediei
WOWBiz.ro
Crimă înfiorătoare: un bărbat de 41 de ani și-a împușcat iubita și pe cei doi...
Sinucidere în fața salvatorilor. Cum au eşuat pompierii din Vâlcea să ajute un om
observatornews.ro
Sinucidere în fața salvatorilor. Cum au eşuat pompierii din Vâlcea să ajute un om
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
SMARTPHONE-UL ce te face să uiți de DSLR! Ce poate face camera este WOW
go4it.ro
SMARTPHONE-UL ce te face să uiți de DSLR! Ce poate face camera este WOW
Calendarul MAYAȘ avea o metodă precisă de a PREZICE eclipsele
Descopera.ro
Calendarul MAYAȘ avea o metodă precisă de a PREZICE eclipsele
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Cât valorează coeficientul UEFA al Universității Craiova după egalul cu Noah. Oltenii, aproape de zona roșie în Conference League
Fanatik.ro
Cât valorează coeficientul UEFA al Universității Craiova după egalul cu Noah. Oltenii, aproape de zona...
Când s-a produs singurul blackout din istoria României. „Pagubele au fost duble faţă de cele provocate de cutremurul din 1977”
Fanatik.ro
Când s-a produs singurul blackout din istoria României. „Pagubele au fost duble faţă de cele...
Adevărul despre căderea regimului comunist. S-a aflat ce a făcut Ion Iliescu: A patronat acea nebunie, nepăsându-i că mor ceilalți
Capital.ro
Adevărul despre căderea regimului comunist. S-a aflat ce a făcut Ion Iliescu: A patronat acea...
Anunţul momentului despre Piedone și soția lui. Ce au decis cei doi după ce femeia l-a acuzat că are o amantă!
Romania TV
Anunţul momentului despre Piedone și soția lui. Ce au decis cei doi după ce femeia...
Filmul Mortal Kombat II va fi lansat mai devreme
Go4Games
Filmul Mortal Kombat II va fi lansat mai devreme
Dispozitiv interzis pe mașină! Amendă între 1.305 și 2.900 de lei, iar permisul va fi suspendat pentru 90 de zile
Capital.ro
Dispozitiv interzis pe mașină! Amendă între 1.305 și 2.900 de lei, iar permisul va fi...
Când îți poate pune ANAF poprire pe salariu. Nu scapi de măsură dacă îți schimbi locul de muncă
evz.ro
Când îți poate pune ANAF poprire pe salariu. Nu scapi de măsură dacă îți schimbi...
Centru spa de LUX la Palatul lui Ceaușescu. Un milion de piese de mozaic s-au folosit pentru spațiul în care se află piscina interioară din Primăverii
Gandul.ro
Centru spa de LUX la Palatul lui Ceaușescu. Un milion de piese de mozaic s-au...
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
as.ro
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului! Cum s-a îmbrăcat
A1
Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului! Cum s-a îmbrăcat
A vrut să evite camera, dar a fost prea târziu. Ce i-a șoptit Ahmed lui Daniel despre Veronica:
radioimpuls.ro
A vrut să evite camera, dar a fost prea târziu. Ce i-a șoptit Ahmed lui...
”Cea mai fierbinte nevastă de fotbalist” povestește prin ce e nevoită să treacă aproape zilnic. Soția lui Gabi Enache recunoaște că s-a obișnuit deja cu astfel de situații
Fanatik.ro
”Cea mai fierbinte nevastă de fotbalist” povestește prin ce e nevoită să treacă aproape zilnic....
Laura Vicol a venit la FCSB – UTA pentru a-i da ultima șansă lui Gigi Becali. Foto exclusiv
Fanatik.ro
Laura Vicol a venit la FCSB – UTA pentru a-i da ultima șansă lui Gigi...
Știrile zilei, 21 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 21 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Anda Adam i-a cam dat fatala lui Joseph la Asia Express. El și-a exprimat public marea dorință, iar ...
Anda Adam i-a cam dat fatala lui Joseph la Asia Express. El și-a exprimat public marea dorință, iar ea a râs: „Fiecare cu visul lui”
Bancul începutului de săptămână | „Ce ai mâncat azi la prânz?”
Bancul începutului de săptămână | „Ce ai mâncat azi la prânz?”
Ilie Bolojan, anunțul momentului: ”TVA nu va crește în 2026. Eu sunt un om corect!”
Ilie Bolojan, anunțul momentului: ”TVA nu va crește în 2026. Eu sunt un om corect!”
Jaguaru, prins în offside cu o femeie măritată! Soţul n-a mai răbdat şi l-a confruntat: “Avea ...
Jaguaru, prins în offside cu o femeie măritată! Soţul n-a mai răbdat şi l-a confruntat: “Avea un fiu de vârsta mea”
Fiica lui Virgil Ianțu a pierdut teren! L-a scăpat din ochi pe tânărul milionar și… Sebastian ...
Fiica lui Virgil Ianțu a pierdut teren! L-a scăpat din ochi pe tânărul milionar și… Sebastian Dobrincu și-a făcut de cap cu două domnișoare!
Impresarul român care a cucerit America, acuzat că a păcălit mai mulți artiști faimoși! Cargo, ...
Impresarul român care a cucerit America, acuzat că a păcălit mai mulți artiști faimoși! Cargo, ASIA, chiar și Alex Velea i-au căzut în plasă! “M-a asigurat că se va ocupa de tot”
Vezi toate știrile
×