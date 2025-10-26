Horoscop 27 octombrie 2025. Zodia care se ceartă cu partenerul

Horoscop 27 octombrie 2025. Află care este zodia care are discuții urâte în cuplu, zodia care își suspectează partenerul de infidelitate, dar și cine este abandonat de prieteni!

Berbec

Căsnicia ta va fi afectată din plin de o discuție pe care o pornești de dimineață. S-ar putea să reaprinzi conflicte vechi, de asta ar trebui să reevaluezi serios relația și atitudinea față de partenerul de viață.

Taur

Este timpul să-ți reevaluezi câteva proiecte profesionale, nu de alta, dar s-ar putea să ai o idee strălucită pentru un nou început. Planurile de viitor vor lua, cu siguranță, o nouă direcție.

Gemeni

Dacă ai impresia că în cuplul tău a intervenit infidelitatea, ar trebui să acționezi în consecință. Răzbunarea nu aduce nimic bun și n-ar strica să încerci să afli care au fost motivele care au condus către acest fapt.

Rac

Ești mai decis ca niciodată să-ți schimbi locul de muncă, dat fiind faptul că nu mai rezonezi cu mediul. Cu toate acestea, ar trebui să ai mai mare grijă de sănătatea ta și să-ți gestionezi stresul.

Leu

În cazul în care ești părinte, ar putea exista anumite neînțelegeri între tine și copiii tăi. Partenerul de viață nu va fi exclus din ecuație, asta pentru că nervii tăi vor fi vărsați pe acesta.

Fecioară

Fii mai atentă când vine vorba de a interacționa cu cei mici, nu de alta, dar pot apărea tensiuni. Pe de altă parte, poți relua și activități, hobby-uri și, poate, proiecte creative care-ți plac.

Balanță

E un moment bun pentru a-ți reevalua viața amoroasă și pentru a te gândi la ce atitudine ai față de relațiile sexuale, în special față de aventurile extraconjugale. Nu știi niciodată încotro te duce viața, astfel că n-ar trebui să judeci pe nimeni și nimic.

Scorpion

Intuiția nu este de partea ta astăzi și nici rațiunea nu este de mare ajutor. Ele pot fi foarte confuze, așa că este înțelept să nu te implici în dispute privind adevărul sau orice fel de acțiune bazată pe principii sau judecată.

Săgetător

Dacă faci planuri cu prietenii tăi, așteaptă-te ca ei să se răzgândească și să te abandoneze. Nu te baza pe alții zilele astea. În același timp, fii atent la comportamentul tău financiar. Nu te lăsa păcălit și evită investițiile pe care nu le înțelegi.

Capricorn

Astăzi, mai mult ca niciodată, nu poți trece cu vederea comportamentul negativ sau enervant al partenerului tău de viață. Acest lucru poate crea tensiune în cuplu și poate determina ruperea relației dacă ea nu este una destul de sudată.

Vărsător

Te simți supraîncărcat, nervos și nu poți acorda nicio atenție acțiunilor tale la locul de muncă. Ai grijă, totuși, de sănătatea ta și nu lua nicio decizie, iar asta pentru că, în acest moment, s-ar putea să fii încă foarte confuz cu privire la idealurile tale.

Pești

Indiferent dacă ești singur sau într-o relație, ar trebui să stai departe de flirturi și escapade romantice. Este posibil să experimentezi o mare dezamăgire emoțională. De asemenea, evită speculațiile financiare din cauza riscului de pierdere.