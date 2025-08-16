Zodia care va fi mințită de partenerul de viață. Camelia Pătrășcanu spune că va înțelege totul până pe 2 septembrie

O perioadă intensă de revelații și aflări interioare se întinde de la mijlocul acestei luni până la începutul lunii septembrie, un interval ce promite să aducă adevărul în relații, fie ele amoroase sau de prietenie. Iată ce zodie va fi mințită de partenerul de viață!

Pe 11 august, Mercur, planeta comunicării și a sincerității, și-a încheiat retrogradarea și și-a reluat mersul direct în semnul Leului. Această revenire la claritate marchează începutul unei etape în care adevărul, intențiile reale și autenticitatea sunt scoase în prim-plan. Tranzitul se desfășoară până pe 2 septembrie, oferind un cadru astrologic ideal pentru a discerne ce este sincer și ce este iluzoriu.

Zodia care va fi mințită de partenerul de viață

Se pare că în perioada aceasta, Balanțele ar putea avea parte de o experiență delicată în plan sentimental. Pentru unii nativi, se ridică vălul de pe anumite iluzii și apar adevăruri care până acum au fost ascunse sau prezentate într-o formă diferită. Partenerul de viață, fie din teamă, fie din dorința de a proteja o situație, ar putea să nu fi spus totul deschis, iar acest lucru devine acum vizibil.

Minciunile sau omisiunile ies la iveală mai ales prin detalii aparent mărunte, discuții spontane sau situații care se leagă între ele. Pentru Balanță, aceasta este o perioadă de clarificare, chiar dacă uneori adevărul doare. Totuși, aflarea realității este benefică pe termen lung, pentru că le permite nativilor să știe exact unde se află și să ia decizii în cunoștință de cauză.

În același timp, nu toate Balanțele vor descoperi trădări majore. Pentru unii, minciunile sunt legate de gesturi mici, de promisiuni neonorate sau de intenții ascunse. Esențial este că până la începutul lui septembrie, aceste nativi vor înțelege mai bine cât de sincer este partenerul și cât de solidă este relația pe care o construiesc.

În ultimele săptămâni, multe persoane au fost puzzulate de comportamente ambigue sau contradicții aparent fără explicație în acțiunile celor din jur – fie că este vorba despre parteneri de viață, prieteni, sau flirturi recente. Acum, impulsionate de Mercur în mers direct, se conturează răspunsuri la întrebări pe care mulți le-au ignorat sau au preferat să le lase în suspensie la finalul lunii iunie și începutul lui iulie.

Această perioadă este despre deconspirarea adevăratelor intenții – ar putea fi vorba despre trădări emoționale, minciuni subtile sau pur și simplu despre clarificarea unor malentense. În orice caz, cadrele astrale ale momentului sunt destul de puternice pentru a oferi perspectivă asupra situațiilor care au generat îndoială și incertitudine.

