Zodia feminină care va fi cerută de soție în a doua jumătate a lunii octombrie 2025, potrivit celebrei Cristina Demetrescu

În luna octombrie, astrele se aliniază perfect pentru o parte dintre nativii născuți în acestă zodie de Foc. Potrivit astrologului Cristina Demetrescu, intrarea planetei Venus în zodia Balanței aduce echilibru și dorință, în timp ce Jupiter și Luna (aflate într-o conjuncție benefică) amplifică norocul și bună starea. Iată care sunt norocoșii lunii!

Este o perioadă excelentă pentru cei care își doresc o schimbare majoră în viața lor. Fie că este vorba despre idei de proiecte, noi inițiative, colaborări și relații amoroase, următoarele zile din luna octombrie sunt marcate de întâlnirea Lunii cu Jupiter – aspect care promite reușite pentru majoritatea zodiilor. Potrivit astrologului Cristina Demetrescu, zodia care va avea parte de cele mai romantice momente este Berbecul.

Vești bune pentru zodia BERBEC

Pentru o parte din Berbeci, conjunctura astrologică a lunii octombrie se anunță favorabilă în plan sentimental și relațional. Este momentul în care acești nativi trebuie să fie foarte atenți la cei din jurul lor (prieteni, colegi, parteneri de afaceri). Din punct de vedere sentimental, săptămâna aduce momente romantice și șanse mari pentru oficializarea relațiilor. În cazul celor care sunt deja într-o relație – în perioada 14-23 octombrie – ar putea să își asume un angajament pe termen lung.

”Săptămâna aduce momente romantice și șanse mari pentru oficializarea relațiilor. Este posibilă o cerere în căsătorie sau o întâlnire specială într-un context neașteptat. Partenerul se poate remarca prin gesturi frumoase și rafinament. Pluton favorizează conexiunile spontane, inclusiv prin călătorii sau întâlniri în locuri neobișnuite”, susține Cristina Demetrescu.

Pe data de 14 octombrie, în casa relațiilor Berbecului intră Venus, favorizând armonia în relațiile de cuplu. Soarele este guvernatorul casei a cincea a Berbecului (amorul liber de obligații), ceea ce înseamnă că în a doua jumătate a lunii octombrie îi provoacă pe acești nativi să acționeze diferit, în special în cazul Berbecilor singuri.

Contextul astrologic le creează condiții să poată cunoaște oameni noi și să lege relații de durată. Este un context deosebit de favorabil, care le arată acestor nativi că pot obține satisfacții mari pentru familie și pentru confortul personal.

