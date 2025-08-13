Zodia protejată de astre pe 13 august 2025, dezvăluită de Neti Sandu. Va da lovitura pe plan financiar

Neti Sandu a făcut previziuni importante pentru ziua de 13 august 2025. Vedeta Pro TV a dezvăluit că este o zi destul de bună pentru toți nativii, iar o zodie din horoscop va da lovitura pe plan financiar. Atunci când se așteaptă mai puțin se vor trezi cu banii în cont. De asemenea, a avut și un sfat pentru persoanele născute sub acest semn zodiacal. Află, în articol, toate detaliile!

Neti Sandu este unul dintre cei mai apreciați astrologi de la noi din țară și i-a obișnuit pe oameni ca în fiecare dimineață, la Știrile Pro TV, să le aducă vești importante. De asemenea, ea a anunțat și vibrația zilei care este 4. Asta înseamnă că vom avea grijă să le oferim celor dragi tot ce au nevoie.

Ce zodie va da lovitura pe plan financiar, potrivit lui Neti Sandu

Neti Sandu a făcut previziuni astrale importante pentru miercuri, 13 august 2025. Vedeta Pro TV a anunțat că Fecioara va da lovitura pe plan financiar. Acești nativi vor primi bani de undeva atunci când se așteaptă mai puțin.

Astrologul a menționat că Fecioarele vor avea și cheltuieli neprevăzute. Așadar, această sumă de bani pe care o vor primi este binevenită. În caz că își făceau griji de situația materială, acum pot să răsufle ușurate.

„Vin bani de undeva și vor fi bineveniți, mai ales că apar cheltuieli neprevăzute”, a transmis Neti Sandu la Știrile Pro TV.

Pe de altă parte, Fecioarele trec printr-o perioadă aglomerată. Ele trebuie să facă față atât treburilor de acasă, cât și volumului mare de la muncă. Neti Sandu le-a sfătuit să își facă timp și pentru ele atunci când vor pune totul în ordine.

„Veți face eforturi să rezolvați volumul mare de muncă de la serviciu, dar și treburile de acasă. După ce puneți totul în ordine, veți avea timp și pentru voi”, a mai precizat vedeta Pro TV.

Astrologul a avut vești bune și pentru Scorpioni. Acești nativi vor primi și ei o sumă neprevăzută de bani, provenită dintr-o recalculare a veniturilor, cel mai probabil. Este momentul să se afirme și să fie apreciați la adevărata lor valoare.

„Este posibil să vă vină bani din urmă – o recalculare – și veți fi apreciați la adevărata voastră valoare. Cineva vă invită la o cafea și s-ar putea să vă propună o plecare de weekend, poate un city break”, a spus Neti Sandu.

Vezi și: Zodiile protejate de divinitate până în septembrie. Mercur iese din retrograd și viața lor se schimbă radical