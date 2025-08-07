Zodia protejată de Jupiter care își va schimba radical viața în august 2025. Neti Sandu: „Un nou început”

Neti Sandu a realizat horoscopul pentru perioada 22 iulie – 22 august 2025 și i-a anunțat pe toți nativii zodiacului la ce să se aștepte. Ei bine, o zodie va fi protejată de Jupiter și va trece printr-o schimbare radicală. Află în rândurile de mai jos!

Celebrul astrolog a spus că această perioadă va reprezenta una plină de încercări pentru un anumit nativ, pentru alții va fi o perioadă plină de lecții, iar pentru nativul despre care vă vom spune azi, această perioadă va fi una plină de beneficii datorită protecției lui Jupiter.

Zodia protejată de Jupiter

Nu vă mai ținem mult în suspans și vă spunem că este vorba despre Capricorn. Această zodie va avea parte de un nou început, potrivit lui Neti Sandu. Schimbări benefice își vor face prezența în sfera parteneriatelor pentru acești nativi.

Prezența lui Jupiter timp de un an vine cu oportunitatea unei relații mai pasionale, chiar dacă Capricornul este cunoscut pentru lipsa de deschidere către vorbă și exprimare a dorințelor.

Neti Sandu mai spune și că pentru acești nativi comunicarea este cheia. Nativii din această zodie trebuie să fie mai prietenoși și mai prezenți în relații, fie personale sau profesionale.

Pentru cei care se află într-o poziție de superioritate la locul de muncă, celebrul astrolog le recomandă să le ofere mai multă înțelegere angajaților. Pentru cei care se află într-o relație, sfatul astrologului este să le ofere partenerilor mai multă atenție și timp.

Când vine vorba de sănătate, Capricornii vor putea primi mici semnale, dar nu unele neapărat îngrijorătoare, a mai spus Neti Sandu pentru stirileprotv.ro.

Zona financiară se anunță plină de cheltuieli, dar Saturn și Neptun vor retrograda și se vor întoarce în casa banilor în Vărsător, zodia vecină. Acum, nativii Capricorn trebuie să își pună la punct strategia financiară.

