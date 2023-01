Zodiac Chinezesc 2023. Începe anul Iepurelui | Cum vor fi afectate zodiile

Zodiac Chinezesc 2023. Începând cu data de 22 ianuarie 2023 se va deschide Anul Nou Chinezesc, care aduce în atenția tuturor Iepurele de Apă. O dată cu acest moment important, vor intra în vigoare și o serie de atenționări pentru anumiți nativi, de care ar trebui să țină cont în următoarele luni.

Anul Nou Chinezesc are o origine destul de veche, iar de-a lungul secolelor oamenii au început să îi acorde din ce în ce mai multă atenție. De reținut este că, în fiecare an, data în care se sărbătorește noul an se schimbă, în funcție de calendarul lunar. Astfel, între 21 ianuarie și 20 februarie se va face trecerea așteptată de toată lumea.

VEZI ȘI: Zodiac Chinezesc. Nativul care azi nu are voie să glumească! Cele trei zodii care vor avea o zi fantastică

Anul Iepurelui de Apă pune în dificultate câțiva nativi

După cum bine știți, zodiacul chinezesc se bazează pe 12 animale din toate categoriile. Astfel, în 2023 Iepurele este cel care guvernează și îi poate pune în dificultate pe ceilalți nativi. Potrivit legendelor, semnul acestui nativ a fost găsit obiecte precum oase și carapacea țestoaselor, datând încă din timpul dinastiei Shang, adică undeva între secolul 16 și 19 î.Hr.

Anul 2023 se presupune a fi un an plin de speranță și prospețime, dacă ar fi să ne luăm după caracteristicile generale ale nativului care îl guvernează. Totuși, specialiștii susțin că ar fi indicat să avem grijă la investițiile pe care dorim să le facem și să ne calculăm cu grijă finanțele, deoarece am putea trece printr-o perioadă destul de grea.

Nativii născuți sub semnul Cocoșului nu vor avea un an tocmai plin de noroc, deoarece vor fi nevoite să treacă în permanență peste o serie de provocări. În schimb, norocoșii zodiacului, adică Porcul, Capra și Câinele vor putea sta liniștiți, deoarece atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere personal nu vor întâmpina prea multe probleme.

NU RATA: Zodiac chinezesc. Cele două zodii care îşi schimbă destinul în acest weekend

Elementele norocoase în Anul Iepurelui de Apă