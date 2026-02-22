Acasă » Știri » Zodiac chinezesc 22 februarie 2026. Cei doi nativi care vor da lovitura

Zodiac chinezesc 22 februarie 2026. Cei doi nativi care vor da lovitura

De: Andreea Stăncescu 22/02/2026 | 07:00
Zodiac chinezesc 22 februarie 2026. Cei doi nativi care vor da lovitura
Cine sunt norocoșii zilei / sursa foto: Freepik

Zodiacul chinezesc aduce pe 22 februarie energii favorabile și noi oportunități pentru două semne puternice. Este o zi în care schimbările devin vizibile, iar eforturile depuse în ultima perioadă încep să dea rezultate.

Capra și Dragonul sunt norocoșii zilei, având șansa de a-și clarifica dorințele, de a-și consolida relațiile și de a face pași importanți spre viitor.

Capră – anii nașterii: 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931

După o perioadă dificilă, simți că este momentul să revii în lume și să te reconectezi cu cei din jur. Începutul anului nu a fost ușor, însă acum simți recunoștință față de persoanele care ți-au fost aproape. Îți dorești să le arăți aprecierea într-un mod sincer, fără grabă sau presiune. Este o perioadă potrivită pentru a reflecta asupra relațiilor și pentru a decide cine merită să rămână în cercul tău apropiat. Astrele te încurajează să-ți notezi obiectivele și aspirațiile, pentru a le putea transforma treptat în realitate.

Este important să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat pentru tine. Energia de după Anul Nou Lunar îți oferă șansa de a face pași concreți, dar este esențial să acționezi cu prudență și echilibru. Deciziile luate acum cer sensibilitate și claritate. În același timp, nu neglija timpul petrecut alături de familie și de cei dragi, deoarece aceste momente îți oferă stabilitate și liniște.

Sursa foto: Freepik

Dragon – anii nașterii: 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928

Eforturile tale devin tot mai vizibile, iar cei din jur observă dedicarea și implicarea ta. În această zi, radiezi energie și determinare, fiind pregătit să contribui acolo unde simți că lucrurile au un sens real. Alegi să-ți folosești resursele cu înțelepciune și să acționezi doar atunci când ești convins că direcția este cea potrivită.

Perioada aceasta te găsește mai puternic din punct de vedere emoțional și mai atent la planurile tale. Îți dezvolți capacitatea de a rămâne echilibrat și de a gândi strategic. Astfel, reușești să faci schimbări importante, aliniate cu dorințele și obiectivele tale personale.

