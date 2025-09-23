Zodiac chinezesc, după echinocțiul de toamnă. Zodia care se poate îmbolnăvi

Odată cu intrarea în energia Lunii Cocoșului de Lemn, luna septembrie promite claritate, surprize și oportunități pentru majoritatea nativilor din zodiacul chinezesc. Cu toate acestea, pentru o anumită zodie energia acestei luni devine apăsătoare, în special după data de 22 septembrie – când a avut loc echinoțiul de toamnă.

Prima lună din toamnă vine cu schimbări majore pentru o anumită zodie din zodiacul chinezesc. Anul Șarpelui de Lemn a început pe data de 29 ianuarie 2025 și se va încheia pe 16 februarie 2026.

Zodiacul chinezesc oferă o perspectivă unică asupra lunii septembrie, diferită de astrologia occidentală. Spre deosebire de zodiacul european, bazat pe constelații, horoscopul chinezesc este un ghid complet pentru descifrarea semnelor și semnificațiilor, structurat în jurul unui ciclu de 12 ani, fiecare an fiind asociat cu un animal specific: Șobolanul, Bivolul, Tigrul, Iepurele, Dragonul, Șarpele, Calul, Capra, Maimuța, Cocoșul, Câinele și Mistrețul.

Horoscopul chinezesc pentru luna septembrie

Fiecare animal posedă trăsături și caracteristici distincte care influențează personalitatea și destinul celor născuți în anul respectiv. Identificarea semnului zodiacal a fiecărui invidivid se face în funcție de anul nașterii. În acest an, după echinoțiul de toamnă – care a avut loc pe data de 22 septembrie 2025 – cei născuți în anul Sobolanului (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020) vor experimenta o perioadă de transformare, consolidare și recunoaștere.

Șobolanul este caracterizat prin inteligență și adaptabilitate, ”unelte” cu care poate găsi noi modalități de a-și spori veniturile și de a-și îmbunătăți situația financiară prin investiții înțelepte. După 22 septembrie 2025, nativii acestei zodii vor fi pasionali și plini de energie. Inima lor va fi „în flăcări”, dar trebuie să fie atenți la sănătate, deoarece pot fi mai sensibili la viroze și alergii sezoniere.

Sub influența Șarpelui de Lemn, persoanele născute în anul Sobolanului trebuie să aibă răbdare și să dea dovadă de maturitate emoțională. Este momentul în care pot profita la maximum de oportunități, menținând în același timp un echilibru între viața personală și carieră.

Din punct de vedere profesional, Șobolanii vor planifica strategii noi la locul de muncă și ar putea avea ocazia să avanseze într-o funcție de conducere. n septembrie 2025, Șobolanii ar trebui să se concentreze pe prioritizarea sănătății mentale. Asigurarea unui repaus adecvat este crucială, iar integrarea tehnicilor de relaxare, cum ar fi meditația și yoga, în rutina lor, poate aduce numeroase beneficii. În general, Horoscopul Chinezesc 2025 tinde să fie un an al relizărilor, creșterii personale și al prosperității pentru acești nativi.

