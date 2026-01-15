Zodiile care vor fi trădate în dragoste în 2026. Nativii care vor avea de suferit

Anul 2026 vine cu multe răsturnări de situație, mai ales în sectorul sentimental. Unii dintre nativi vor avea parte de suferință și despărțiri dure, însă totul se întâmplă cu un scop, iar la final se va așterne liniștea. În acest context, două zodii sunt testate intens și trec prin trădări în dragoste. Cine sunt ghinioniștii zodiacului?

Unele dintre semnele zodiacale vor fi greu încercate în dragoste în anul 2026. Printre cei mai oropsiți se numără Vărsătorii și Peștii. Acești nativi vor trece prin despărțiri grele, dar din care la final vor avea multe de învățat.

Zodiile care vor fi trădate în dragoste în 2026

Zodiile care vor fi greu încercate în dragoste în anul 2026 sunt nativii Vărsător și Pești. Astrologii avertizează că relațiile fragile se vor rupe, iar cele construite pe minciuni sau compromisuri se vor încheia cu despărțiri dureroase.

Vărsătorii vor avea parte de suferință pe plan amoros. Este posibil ca relația de cuplu să se destrame, iar acești nativ o să iasă cam șifonați din despărțire. Dar totul se întâmplă cu un motiv și este momentul să iasă în față, să își asume ce își doresc și că continue pe direcția care îi face fericiți.

Peștii vor trece și ei prin rupturi amoroase, însă este în beneficiul lor. Relațiile toxice sau cele care nu au o bază solidă se vor destrăma. Acești nativ scapă de legăturile bazate pe dependență emoțională, iar până la final de an își vor găsi liniștea.

„Să nu-i mire pe unii care aveau nunta pusă și, cu o săptămână înainte, se despart sau chestii de-astea sau, după nuntă, la o lună, că, dacă tot au pus nunta, măcar să se distreze rudele. Să nu piardă avansul. Ceva de genul. Adică pot fi foarte multe situații de genul. Ori să rămână cuplurile care cu adevărat se iubesc, ori să rămână cuplurile care cu adevărat au ce să caute împreună, potrivite. Deci este o energie aceasta destul de puternică, legată de relații, legată de iubire sinceră, reală, cumva de a putea construi împreună. Pentru că, na, iubirea se mai duce, dar rămâne respectul, rămâne aprecierea, se transformă într-un fel sau altul iubirea, dar importante sunt celelalte sentimente care rămân. Vor fi multe teste pe partea asta, dar, din punctul meu de vedere, ei vor ieși foarte mult în față, vor să evolueze”, a spus astrologul Andreea Dincă, la Fresh by Unica.

