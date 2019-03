Ce salarii oferă Andreea Esca angajaţilor de la magazinele pe care le deține!

Andreea Esca și Alexandre Eram sunt proprietarii Sonya Mod, o firmă specializate în comercializarea de produse cosmetice profesionale. Afacerea este, deja, prezentă în toată țara. De precizat că fix știrista de la Pro TV este imaginea respectivelor produse, ea luând parte la diverse evenimente de promovare a acestora.

Din declaraţia de avere a unui angajat la stat, a cărui soţie lucrează la Sonya Mod ca “consultant produse cosmetice”, reiese care sunt salariile din firmă. Astfel, în primul an, angajata magazinului a încasat 17.099 de lei (1.424 de lei pe lună), pentru ca în următorul să se înregistreze o creştere de peste 200 lei lunar, venitul anual fiind de 19.946 de lei (1.662 de lei pe lună), anunță wowbiz.ro.

E clar ce salarii le dă Andreea Esca angajaţilor de la magazinele de produse cosmetice. În al treilea an la Sonya Mod, consultantul a primit o sumă asemănătoare celui precedent, 19.236 de lei, pentru ca al patrulea an să consemneze o nouă mărire salarială, de 21.047 de lei, adică 1.753 de lei pe lună. O comparaţie faţă de primul an arată că angajatei i s-a mărit salariul cu 329 de lei pe lună. De altfel, dacă tot vorbim de salarii, Andreea Esca este creditată cu cel mai mare salariu dintre vedetele tv din România, suma fiind însă confidențială.