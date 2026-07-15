3 zodii au parte de schimbări uriașe, după Luna Nouă în Rac. Previziunile astrologilor

Luna Nouă din 14 iulie 2026 aduce o energie aparte, fiind considerată unul dintre cele mai importante momente astrologice ale anului. Formată în semnul sensibil al Racului și influențată de Mercur aflat în mișcare aparent retrogradă, această fază lunară îi îndeamnă pe mulți să privească spre trecut, să își înțeleagă emoțiile și să facă loc unor noi începuturi. Nativii a trei zodii vor avea parte de cele mai importante schimbări.

Luna Nouă simbolizează începutul unui nou ciclu și este asociată cu planurile de viitor, dorințele și transformările personale. Pentru că fenomenul are loc în Rac, se pune accent pe relațiile apropiate, siguranța emoțională și conexiunea cu propriile rădăcini. În același timp, Mercur retrograd favorizează analiza trecutului și rezolvarea situațiilor rămase neîncheiate.

Berbec

În cazul Berbecilor, familia și locuința devin priorități. Mulți vor simți nevoia să petreacă mai mult timp alături de cei dragi, să își reorganizeze căminul sau să repare relații importante. Succesul va fi definit mai degrabă prin liniștea sufletească decât prin realizările profesionale.

Rac

Pentru nativii din Rac, această perioadă marchează începutul unui capitol nou. Ei vor simți nevoia să își redefinească obiectivele și să renunțe la ceea ce nu le mai aduce echilibru. Atât în viața sentimentală, cât și în carieră pot apărea schimbări importante, generate de hotărâri pe care le-au amânat până acum.

Capricorn

Capricornii își concentrează atenția asupra relațiilor. Unele legături se pot întări, în timp ce altele vor ajunge la un moment decisiv. Comunicarea sinceră și renunțarea la nevoia permanentă de control îi pot ajuta să construiască relații mai stabile și mai autentice.

Astrologii recomandă ca în jurul datei de 14 iulie să fie stabilite intenții clare pentru lunile următoare, să fie lăsate în urmă conflictele vechi și resentimentele și să fie ascultată intuiția. Totodată, deciziile luate în grabă sau din teamă ar trebui evitate, deoarece această perioadă favorizează reflecția și alegerile făcute cu răbdare și maturitate.

CITEȘTE ȘI: Horoscop chinezesc azi, 15 iulie 2026. Se deschid porțile abundenței pentru această zodie. Decizia pe care trebuie să o ia imediat după ce primește banii

Horoscopul banilor pentru 13–19 iulie. O zodie are noroc la câștiguri, alta își vede bugetul dat peste cap