A apărut o nouă tulpină COVID-19! Cum se transmite ”stratus” și cât de gravă e, de fapt

Toată lumea își amintește perioada pandemiei, cu măști, restricții și distanțare socială. Pentru mulți, acele momente par acum o amintire îndepărtată, însă specialiștii avertizează că nu este exclus să ne confruntăm din nou cu măsuri similare. Motivul? O nouă tulpină COVID-19, denumită „Stratus”, își face deja simțită prezența în alte colțuri ale lumii. Cum se transmite?

Noua formă a virusului a fost identificată pentru prima dată în Statele Unite și, potrivit experților, se răspândește rapid. Medicii americani spun că, dacă ritmul actual se menține, tulpina Stratus ar putea ajunge în Europa în câteva luni, iar România nu ar fi ferită de apariția primelor cazuri.

A apărut o nouă tulpină COVID-19

Tulpina Stratus, cunoscută lumea medicală drept CFG, este deja prezentă în peste 45 de state din America, ocupând locul trei între cele mai răspândite forme actuale de COVID-19. Organizația Mondială a Sănătății monitorizează atent evoluția și avertizează că ritmul de transmitere este unul îngrijorător.

Simptomele sunt în mare parte similare celor întâlnite la variantele anterioare ale virusului: febră, durere în gât, oboseală persistentă și dificultăți de respirație. Cu toate acestea, medicii au identificat și manifestări mai specifice acestei tulpini, cum ar fi răgușeala pronunțată și durerea accentuată în gât.

„Dacă observați dificultăți de respirație sau durere toracică, solicitați imediat ajutor medical. Chiar dacă majoritatea cazurilor sunt ușoare, aceste semne pot indica o formă gravă a bolii”, avertizează specialiștii CDC.

Transmisia se face la fel ca în cazul celorlalte forme de COVID-19, prin particule eliminate în aer atunci când o persoană infectată tușește, strănută sau vorbește. Locurile aglomerate și spațiile închise cresc riscul de infectare, motiv pentru care autoritățile din mai multe state reamintesc importanța purtării măștii, spălării regulate a mâinilor și vaccinării.

În prezent, în România nu au fost confirmate cazuri de tulpină Stratus, însă medicii atrag atenția că este doar o chestiune de timp până când virusul ar putea ajunge și aici. Având în vedere viteza cu care s-a răspândit în SUA, apariția sa în Europa este considerată inevitabilă.

Chiar dacă scenariul unei noi pandemii nu este luat în calcul deocamdată, specialiștii spun că vigilența și respectarea măsurilor de igienă rămân esențiale. Stratus nu pare să fie mai letală decât formele anterioare, dar ritmul său rapid de răspândire stârnește îngrijorare.

